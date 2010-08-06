به گزارش خبرگزاری مهر، نود و نهمین شماره ماهنامه تخصصی پیل‌بان ویژه مرداد ماه با مطالبی چون یک قرن تجربه برای اختراع دوباره سینما، رویدادهای داخلی و خارجی، گزارش جشنواره انسی، جزئیات جالب در داستان اسباب بازی3، انیمیشن در کشورهای مختلف، گفت‌وگو با مسعود اطیابی و پرونده خصوصی سازی انیمیشن منتشر شد.

در بخشی از سرمقاله این شماره پیل‌بان با عنوان "یک قرن تجربه برای اختراع دوباره سینما!" به قلم محمد تقی فهیم آمده است: «.... مدیرعامل محترم فارابی ضمن به صدا درآوردن زنگ خطر برای از دست دادن فیلم‌سازان با انگیزه حمایت خود را از تولید چند فیلم فاخر اعلام کرد، آیا فیلم‌های در قالب انیمیشن نمی‌تواند در جدول آثار فاخر فارابی قرار گیرد؟ کدام یک از مراکز تولید و بازوهای اجرایی معاونت سینمایی به جز فارابی قادر به سرمایه‌گذاری میلیاردی در حوزه انیمیشن است؟ اینکه انیمیشن را جزیره جدا افتاده‌ای در سینما به حساب می‌آوریم، آن هم قالبی از نمایش را که به زعم جهانیان سینمای آینده است، انفعال مدیریتی نام دارد. ...»

نود و نهمین شماره ماهنامه تخصصی انیمیشن در 100 صفحه تمام رنگی به سردبیری محمد تقی فهیم و مدیر مسئولی امیر مسعود علمداری روی پیشخوان دکه‌های فروش مطبوعات قرار گرفته است.

