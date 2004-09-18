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۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۵۵

به مناسبت ولادت حضرت علي اكبر(ع) و روز جوان:

شهردار تهران به ديدار جوانان مي رود

شهرداري تهران همزمان با ميلاد حضرت علي اكبر (ع) ششم مهرماه برنامه "شهرداري يك روز با جوانان" را برگزار مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر اين برنامه با هدف ضرورت فرهنگسازي در راستاي توجه هر چه بيشتر به نسل جوان و بهره مندي از نظرات آنها در پيشبرد امور شهر و استفاده از طرحهاي كاربردي جوانان و نخبگان در حوزه هاي فرهنگي اجتماعي، شهرسازي و ... جهت سامان دهي اوضاع شهر تهران برگزار خواهد شد.

در اين ديدار نمايندگان تشكلهاي جوانان تهراني ديدگاههاي خود را با دكتر احمدي نژاد و معاونان وي از ساعت 30/15 تا 18 در محوطه باز فرهنگسرا مطرح خواهند كرد .

گفتني است همزمان با برنامه همايش شهرداري يك روز با جوانان، پژوهشكده جوان در محل فرهنگسراي جوان گشايش مي يابد.

همچنين در حاشيه اين همايش دبيرخانه اي با هدف دريافت طرحها و نقطه نظرات جوانان جهت بهبود اوضاع شهر تهران برپا مي شود و به بهترين طرحهاي ارايه شده پس از بررسي كارشناسي هداياي نفيسي اهدا خواهد شد.

علاقه مندان جهت حضور در اين همايش مي توانند به فرهنگسراي جوان واقع در ميدان خراسان ، خيابان خاوران مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 3709009 روابط عمومي فرهنگسراي جوان تماس حاصل نمايند.

 

کد مطلب 112910

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