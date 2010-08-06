به گزارش خبرنگار مهر، شهاب گردان در پایان دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و استقلال در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما لیگ را خیلی خوب شروع کردیم و در بازی استقلال هم می توانستیم پیروز شویم. تمام تلاش‌مان را به کار می بندیم در دیدارهای بعدی به این راحتی امتیاز از دست ندهیم و امتیازات لازم را برای رسیدن به قهرمانی کسب کنیم.

وی در مورد این موضوع که در اردوی اتریش به حرف مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی برای گرم کردن و حضور در میدان توجه نکرده است، تاکید کرد: من نگفتم گرم نمی کنم و تنها از مربی تیم ملی خواستم بهتر است دروازه بانی که قرار است بعد از رحمتی بازی کند، آماده حضور در میدان شود.

وی در این خصوص اضافه کرد: من این حرف را بسیار محترمانه گفتم و حتی به رحمتی برای گرم کردن هم کمک کردم اما به نظر می رسد این موضوع طور دیگری به افشین قطبی منتقل شده و در مجموع اطلاعات غلطی به سرمربی تیم ملی داده شده است.

گردان با بیان اینکه دعوت نشدنش به تیم ملی ربطی به مسائل فنی ندارد، خاطر نشان کرد: در دیدارهای گذشته ذوب آهن عملکرد خوبی داشتم و قطعا مسائل غیرفنی در خروج نام من از فهرست تیم ملی تاثیرگذار بوده است.

وی در پایان گفت: به غیر از من بازیکنان مطرح و تاثیرگذاری در لیگ بازی می کنند که فرصت حضور در تیم ملی را بدست نمی آورند که دلیل دعوت نشدن آنها هم مسائل فنی نیست.