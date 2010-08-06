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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

شهاب گردان:

اطلاعات اشتباه به قطبی داده‌اند/ می توانستیم استقلال را شکست دهیم

اطلاعات اشتباه به قطبی داده‌اند/ می توانستیم استقلال را شکست دهیم

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: متاسفانه اطلاعاتی اشتباه به افشین قطبی داده‌اند و فکر می کنم دعوت نشدنم به تیم ملی به دلیل همین اطلاعات غلطی است که به سرمربی تیم داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب گردان در پایان دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و استقلال در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما لیگ را خیلی خوب شروع کردیم و در بازی استقلال هم می توانستیم پیروز شویم. تمام تلاش‌مان را به کار می بندیم در دیدارهای بعدی به این راحتی امتیاز از دست ندهیم و امتیازات لازم را برای رسیدن به قهرمانی کسب کنیم.

وی در مورد این موضوع که در اردوی اتریش به حرف مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی برای گرم کردن و حضور در میدان توجه نکرده است، تاکید کرد: من نگفتم گرم نمی کنم و تنها از مربی تیم ملی خواستم بهتر است دروازه بانی که قرار است بعد از رحمتی بازی کند، آماده حضور در میدان شود.

وی در این خصوص اضافه کرد: من این حرف را بسیار محترمانه گفتم و حتی به رحمتی برای گرم کردن هم کمک کردم اما به نظر می رسد این موضوع طور دیگری به افشین قطبی منتقل شده و در مجموع اطلاعات غلطی به سرمربی تیم ملی داده شده است.

گردان با بیان اینکه دعوت نشدنش به تیم ملی ربطی به مسائل فنی ندارد، خاطر نشان کرد: در دیدارهای گذشته ذوب آهن عملکرد خوبی داشتم و قطعا مسائل غیرفنی در خروج نام من از فهرست تیم ملی تاثیرگذار بوده است.

وی در پایان گفت: به غیر از من بازیکنان مطرح و تاثیرگذاری در لیگ بازی می کنند که فرصت حضور در تیم ملی را بدست نمی آورند که دلیل دعوت نشدن آنها هم مسائل فنی نیست.

کد مطلب 1129100

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