به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه امروز تهران طی سخنانی در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی برخی مبنی بر ترویج نهضت ایرانی به جای نهضت اسلامی در کشور اظهار داشت: ایران با اسلام هویت خود را پیدا کرد و متقابلا اسلام خدمتی بزرگ به ایران کرد.

وی گفت: اول انقلاب یکی از سیاسیون گفته بود فرق ما با امام این است که امام (ره) ایران را برای اسلام می خواهد و ما اسلام را برای ایران.

خاتمی ادامه داد: این همان ملی گرایی شرک آلود است و امام (ره) فرمودند ملی گرایی خلاف اسلام و خلاف دستور خداست و برخلاف قرآن مجید است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: روشن است که وطن دوستی چیزی غیر از ملی گرایی است. ملی گرایی این است که اسلام را مقابل ایران قرار دهد و این با روح انقلاب اسلامی سازگار نیست. وطن دوستی در متن اسلام است. هیچ گاه وطن دوستی با اسلام در تعارض نیست اما مکتب ایران در برابر اسلام ملی گرایی شرک آلودی است که مسلمانان هرگز آن را نپسندیده و نخواهند پذیرفت.

خاتمی با بیان اینکه این اظهارات تفاوتی با ادعای "جمهوری ایرانی" ندارد گفت: ما مدافع ایران اسلامی هستیم. همین متدینین بودند که از وطن حمایت کردند. تاریخ نشان داده است در عرصه دفاع از وطن، متدینین در خط مقدم بودند و خیلی از ملی گرایان و داعیه داران ملی گرایی به این وطن خیانت کردند.

نایب رئیس مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به مقوله عفاف و حجاب در کشور تاکید کرد و گفت: این پنجمین خطبه ای است که می خوانم و مرثیه دردناک حجاب را سر می دهم. متاسفانه روز به روز شاهد خبرهای هنجارشکنانه در این رابطه هستیم.

وی با اشاره به برگزاری برخی جشنواره های مبتذل گفت: خبرهای نگران کننده ای از برخی سواحل دریاها می رسد، دوچرخه سواری در خیابان های عمومی تهران رواج دارد. در فروشگاههای آن چنانی در برخی مناطق تهران به ویژه مناطق شمالی هنجارشکنی های گسترده ای انجام می شود.

خاتمی گفت: به من گفته می شود وقتی می گویی و اثر ندارد چرا مجددا تکرار می کنی ولی ما تکلیف داریم منکر را بگوییم در برابر منکر تحمل نمی کنیم. طی چهار خطبه قبل حرفها را تقریبا زده ایم هم اکنون نیز دو کلمه بیشتر نمی گویم دلسوزی هایی که دلسوزان نظام و دلسوزان دینی و مراجع و متدینین دارند برای آن است که انگیزه بیشتری برای علاج این معضل پیدا شود.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه اعتقادم را می گویم و بنا ندارم با شما مردم غیر شفاف صحبت کنم، گفت: معتقدم مسئولان عالی نظام درد دین دارند و هیچکدام از مسئولان عالی نظام این وضعیت نابهنجار حجاب را نمی پسندند.

وی یادآور شد: هرگز نباید چنین برداشت شود که منتقدان به وضع موجود می خواهند دولت را تضعیف کنند. معتقدیم دولت برآمده از رای 40 میلیونی است و به این دولت قانونی و مشروع باید کمک کرد.

خاتمی با بیان اینکه ما معتقد به تقویت دولت هستیم ادامه داد: ما حمایت را به به و چه چه نمی دانیم. حمایت را حمایت ناصحانه می دانیم. معتقدیم حمایت ناصحانه خدمت به کشور بقیه الله الاعظم است. این حرف ها خیر و صلاح مملکت است.

نایب رئیس مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه امنیت روانی اجتماعی و خانوادگی را در رعایت این اصل می دانیم، گفت: صحبت این نیست که برخی می گویند کار فرهنگی یا انتظامی در مقوله حجاب شود اساسا طرح مسئله به این شکل غلط است کدام عالم دینی است که بگوید در مقابل بدحجابی از اول بزن بزن کنید. همه با اتفاق می گویند باید کار فرهنگی و اجرایی شود. طرح غلط این موضوع اشتباه است.

وی ادامه داد: حرف ما یک کلمه است، بنده که تریبون دستم است جوری حرف نزنم که خروجی حرف من این باشد که بدحجابان و بی حجابان احسنت و مرحبا و آفرین بگویند و گفته شود دل ما خنک شد. من جوری راجع به حجاب باید حرف بزنم که متدینین مطمئن شوند مسئولان همدرد آنها هستند. آنها هم بدحجابی را خطر می دانند.

خاتمی با بیان اینکه روز حادثه و خطر آنها که با خطر مواجه می شوند متدینین خواهند بود، گفت: بدحجاب ها و بد پوشش ها و هرزه ها روز خطر نه تنها صحنه را خالی نمی کنند بلکه دست تسلیم بلند می کنند جوری حرف بزنید که متدینین به شما دلگرم شوند. کار فرهنگی و اجرایی هر دو در این زمینه لازم است و فقط کار فرهنگی جواب نمی دهد. اگر کار فرهنگی صرف جواب می دهد چرا شما با دزد مقابله می کنید. متن اسلام این است که کار فرهنگی کنید اما حدود اسلام را هم رعایت کنید.

سخنران نماز جمعه امروز یادآور شد: خبر دارم کارگروه ویژه ای درباره حجاب کار می کنند که باید برای مردم گزارش داده شود تا مردم آرامش بگیرند و در عمل ببینند که انگیزه برای مقابله با بدحجابی که خوره ای برای کشور اسلامی است، بین مسئولان وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگاری که در مزار شریف توسط طالبان در 17 مرداد سال 77 به شهادت رسید، گفت: خبرنگاران چشم و گوش ملت هستند که با گزارش دیده ها و شنیده ها و گزارش های صادقانه می توانند خدمتگزاران صدیق در تصمیمات درست باشند.

خاتمی گفت: خبرنگاران در همه عرصه های حضور چون دفاع مقدس و پس از آن خوش درخشیدند و یاد این عزیزان شهید خبرنگار را گرامی می داریم.

وی در توصیه به خبرنگاران اظهار داشت: اصل صداقت و امانت داری در نقل، اصل مقابله با شایعات و اصل رعایت مصالح نظام در گزارش شما به عنوان اصول پذیرفته شده باید باشد.

خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات رئیس ستاد ارتش آمریکا مبنی بر در اختیار داشتن طرح حمله نظامی به ایران گفت: رئیس ستاد ارتش آمریکا پس از این اظهارات بلافاصله اضافه کرد چشم انداز حمله به ایران نگران کننده است و نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بلافاصله مصاحبه کرد که تهدیدات رئیس ارتش آمریکا را جدی نگیرید.

خاتمی خطاب به آمریکاییها گفت: سخن این است که تهدیدات شما چه جدی باشد چه شوخی و چه جنگ روانی، نه تهدیدات شما را تهدید نه مذاکره شما را مذاکره می دانیم. دولت آمریکا دولتی فریبکار، دروغگو و غیر پایبند به ارزش های بین المللی است.

وی گفت: از طرفی آمریکا تمام شیطنت ها را به کار می برد تا قطعنامه تحریم علیه ایران صادر شود و از طرفی تحریم یکجانبه می کند از سویی دیگر هم می گوید خواهان مذاکره با ایران هستیم این یعنی همان دست چدنی با روکش مخملی است، یعنی فریب.

خاتمی خطاب به آمریکایی ها تصریح کرد: تمام شواهد گویای این است که این اقدامات جنگ روانی است. آیا در طول سی و یک سال گذشته شما هیچ وقت نمی خواستید به ایران حمله کنید؟ قطعا می خواستید و در موارد زیادی تا نزدیکی حمله پیش رفتید نخواستید، یا نتوانستید؟ سخن این است که نتوانستید غلطی بکنید و نخواهید توانست.

وی ادامه داد: جا دارد که رئیس ارتش آمریکا از حمله به ایران نگران باشد چون می داند حمله به ایران همان و به خطر افتادن منافع آمریکا در سراسر جهان همان. آمریکا اگر بخواهد بچه مردنی خود یعنی رژیم صهیونیستی را به جان ما بیندازد خواهد دید فرمایش امام (ره) که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود تحقق خواهد یافت.

نایب رئیس مجلس خبرگان گفت: همه می دانند که همه هستی این رژیم جعلی صهیونیستی از آمریکاست. اگر یک روز آمریکا کمکش را از این رژیم جعلی قطع کند نمی تواند ادامه حیات دهد.

خاتمی خاطر نشان کرد: در حمله سی و یک روزه لبنان، آمریکا برای تزریق سلاح به اسرائیل پل هوایی زده بود، اوباما چند ماه پیش به صراحت گفت اتحاد ما با اسرائیل فوق استراتژیک و فوق همپیمانی است.

وی ادامه داد: پس شما خود معترف هستید با این رژیم جعلی یکی هستید پس منتظر باشید اگر رژیم صهیونیستی متعرض به ایران شود با برخورد طوفانی و برخورد براندازانه ایران اسلامی مواجه شوید.

خطیب جمعه تهران با اشاره به حمله هفته گذشته رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه گفت: ارتش لبنان جانانه مقاومت کرد و پس از چند ساعت رژیم صهیونیستی با پذیرش آتش بس مفتضحانه صحنه را ترک کرد. در حقیقت این آزمایشی بود که انجام داد تا ببیند مقابله جهان اسلام با این جریان چگونه است که البته با خروش ارزشمند ایران، سوریه و حزب الله مواجه شد که به صراحت حمایت خود را از لبنان اعلام کردند.

خاتمی یادآور شد: اگر دنیا نگران آرامش و صلح جهانی است بداند خطر اساسی رژیم جعلی صهیونیست است و اگر می خواهند آرامش و صلح بر جهان حاکم باشد بدانند تا این رژیم جنایتکار هست صلحی حاصل نمی شود. این رژیم یعنی خطری برای صلح جهانی و جهان باید برای مقابله با این رژیم جنایتکار به پا خیزد.

به گزارش مهر، آیت الله خاتمی در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران در خصوص انس با خدا و ویژگی های دعا در ماه رمضان مباحثی را مطرح کرد.