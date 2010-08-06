مبادلات نفتی ایران و ترکیه ادامه می یابد/ نفت می خریم ؛ بنزین می فروشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "تانر ایلدیز" امروز جمعه در جمع رسانه های خبری اظهار داشت: ترکیه همچنان به مبادلات نفتی با ایران از طریق بخش خصوصی ادامه می دهد و این مبادلات هم اکنون در جریان است.

وی افزود: معتقدم این مبادلات می تواند ادامه پیدا کند.

وزیر انرژی ترکیه همچنین با اشاره به ذخایر 5.5 میلیارد متر مکعبی گاز ترکمنستان در دریای خزر از آغاز مذاکرات گازی با این کشور خبر داد و افزود: در نظر داریم گاز و شاید برق هم از ترکمنستان خریداری کنیم.

هم اکنون ایران با فروش سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه، پس از روسیه دومین کشور صادر کننده گاز به این کشور محسوب می شود.