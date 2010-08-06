حضور آمریکا در خاورمیانه اقدامی تبلیغاتی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته در کرج گفت: حضور حداکثری آمریکا در کشورهای خاورمیانه ممکن است این موضوع را در ذهن تداعی کند که آمریکا تصمیم حمله به این کشورها از جمله ایران را داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به عدم توان آمریکا برای حمله افزود: هم اکنون آمریکا طبق گفته فرمانده نظامی این کشور در جنگ عراق و افغانستان با شکست مواجه شده است و آمار خودکشی ها و کشته های نیروهای آمریکا در این دو کشور ضعیف بودن آمریکا برای حملات نظامی را به وضوح نشان می دهد.

کازرونی هدف از حضور نیروهای آمریکا در خاورمیانه را مغشوش کردن فضا و ایجاد ترس و نگرانی و سوء استفاده از مسائل دانست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نفوذ ایران در عراق تاکید کرد: در حال حاضر آمریکاست که از این نفوذ نگران است تا جایی که اعتقاد دارد ایران مانع پیروزی نیروهای آمریکایی در عراق است.

وی با یادآوری پیروزی ایران در جنگ با عراق افزود: این ملت، امت، رهبری، نظام و حکومت در زمان های مختلف از جمله 8 سال دفاع مقدس نشان دادند هیچ هراسی از دشمنان به دل ندارند.

کازرونی ادامه داد: نیروهای مسلح کشور از جمله ارتش، سپاه، بسیج و مردم هم اکنون حالت دفاعی دارند تا کوچکترین خطای احتمالی دشمن را خنثی کنند.

وی با اشاره به بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا عنوان کرد: در کشور ژاپن در چنین روزی به یاد قربانیان جنگ اتمی آمریکا که صدها هزار نفر در آن کشته شدند مراسمی با عنوان یادبود برگزار می شود.

امام جمعه کرج گفت: از زمان وقوع این فاجعه تا امروز دولت آمریکا نه تنها از این اقدام خود عذرخواهی نکرده بلکه هیچ وقت سفیر خود را به این مراسم نفرستاده است.

کازرونی ادامه داد: البته امسال اوباما تصمیم گرفته برای اولین بار سفیر خود را به ژاپن بفرستد آن هم نه برای عذرخواهی بلکه برای گرفتن یک ژست بی اساس.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: تنها کشوری که از سلاح های اتمی برای جنگ استفاده می کند آمریکاست که این موضوع طبق اسناد منتشر شده محرمانه ای که پس از سی سال رو شد، مشخص شده است.

نزدیک شدن به تحقق عدالت بشر از آثار مهم ماه رمضان است

امام جمعه کرج نزدیک شدن به تحقق عدالت بشری و مومنان را از جمله آثار مهم و برکات ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

کازرونی با تاکید بر رعایت تقوای الهی به نزدیکی ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: بحث نزول قرآن، شب قدر و رسیدن به اخلاص از جمله نشانه های مهم این ماه است.

وی آموختن صبر و بردباری، تقویت اراده، رسیدن به اخلاص و احساس آرامش را از رهاوردهای ماه مبارک رمضان ذکر و عنوان کرد: تسلط بر قوای نفس و کنترل آن از دیگر مولفه های ارزنده این ماه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری روز خبرنگار، خبرنگاری، روزنامه نگاری و نویسندگی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این حرفه حرفه ای پرمخاطره و حساس است.

کازرونی افزود: قلم در دست خبرنگاران مانند اسلحه در دست سربازان است .

وی خاطر نشان کرد: خبرنگاران باید صادقانه و پاک حقایق را بگویند تا بتوانند نقش مهمی در این عرصه ایفا کنند.

کازرونی افزود: خبرنگاران با مداد و قلم باید ارزش ها را احیا کنند و قداست قلم را نگه دارند.