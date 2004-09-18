در فعاليت هاي هسته اي يك گام به عقب مستلزم برداشتن گام ديگر به عقب است// در زمينه غني سازي اورانيوم نبايد كوتاه بياييم

مصطفي كواكبيان روز شنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با تاكيد بر اينكه خطوط قرمز اصلي ما بايد رعايت شود، افزود: اساسا در منافع منافع ملي در خصوص پرونده فعاليت هاي هسته اي نبايد كوتاه بياييم، ما فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را پيگيري مي كنيم و درصدد غني سازي اورانيوم در چارچوب معاهدات بين المللي هستيم و اين خط قرمز اصلي ما است.



وي خاطرنشان كرد: ملاك عمل بايد گزارش هاي آژانس باشد و بايد به گونه عمل كنيم كه مسايل سياسي بحث هاي هسته اي را تحت الشعاع قرار ندهد.



كواكبيان اظهار داشت: همانطور كه مسئولان نظام بارها تاكيد كرده اند هرگز به دنبال توليد سلاح هاي هسته اي نيستيم و قرار نيست به سمت فعاليت هاي نظامي هسته اي برويم و هيچ ترسي نبايد داشته باشيم كه در چارچوب ان.پي.تي فعاليت كنيم.



وي با بي اثر دانستن ضرب الاجل اروپا به كشورمان، گفت: ضرب الاجل تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا و ديگر قدرت هاي بزرگ تحميل اراده آنان به ايران است و آن را به هيچ وجه نبايد بپذيريم.



دبيركل حزب مردم سالاري با تاكيد بر اينكه بايد بتوانيم واقعيت هاي موجود در روابط بين الملل را به خوبي تحليل كنيم، افزود: حساب سه كشور اروپايي مذاكره كننده را نبايد به حساب مجموعه اتحاديه اروپا بگذاريم. اتحاديه اروپا سازوكار ويژه اي دارد و ما در اين بحث بايد به نحوي عمل كنيم كه تنها به سمت اين سه كشور نرويم.



كواكبيان تصريح كرد: طرف حساب ما بايد آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد و حتي اتحاديه اروپا را نيز طرف مذاكره مستقيم خود قرار ندهيم، درست است كه اين كشورها در شوراي حكام حضور دارند و امكان دارد قطعنامه هايي عليه ما صادر كنند اما گزارش مديركل آژانس بايد ملاك عمل ما باشد و حرف ها و واقعيت هاي مربوط به خودمان را مطرح كنيم.



وي با اشاره به اينكه مذاكرات مربوط به پرونده هسته اي ايران ديگر از جنبه حقوقي و فني خارج شده و در فاز سياسي سير مي كند، گفت: همه بازرسان و گزارشگران آژانس براي اين نكته تاكيد دارند كه ما درچارچوب معاهدات بين المللي حركت كرده و حتي به تعبير مديركل آژانس قبل از تصويب نهايي پروتكل آن را اجرايي كرده ايم.



دبيركل حزب مردم سالاري تاكيد كرد: اگر قرار است ما مسايل سياسي موجود را كه چتر خود را بر فعاليت هاي هسته اي ايران گسترانيده حل كنيم بايد طرف هاي اصلي مذاكره كننده خود را بهتر بشناسيم، سه كشور اروپايي از خود اراده مستقلي ندارند و به نحوي با آمريكا همسو هستند و ما از اين مذاكرات ضرر مي كنيم.



كواكبيان اضافه كرد: بايد سازوكاري پيدا كنيم كه اگر قرار است مسايل سياسي حل شود، بايد در طرف هاي مذاكره خودمان تامل بيشتري داشته باشيم تا به طور منطقي و ارزيابي خردمندانه منافع ملي كشورمان را حفظ كنيم.