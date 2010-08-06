گرمای هوا 5 هزار شهروند روسی را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوگنیا اسمیرنوا" از مقامات مرکز ثبت احوال روسیه در مسکو در گفتگو با فرانس پرس اظهار داشت: در ماه جولای گذشته مرگ 14 هزار و 340 شهروندی روسی به ثبت رسیده است که 4 هزار و 824 نفر بیشتر از موعد مشابه در سال 2009 است.

وی افزود: میزان آمار مرگ و میر در ماه ژوئن گذشته کمتر بود ولی در ماه جولای سیر صعودی گرفت.

این مقام روسی در مرکز ثبت احوال روسیه بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره علل افزایش آمار مرگ و میر در مسکو، افزود: حتما گرمای شدید هوا در این مسئله تاثیر گذار بوده است.

وی همچنین از ارائه آمار مرگ و میر در پی افزایش موج گرما در روسیه طی نخستین روزهای ماه آگوست جاری خودداری کرد. این موج گرما همچنین باعث آتش سوزی های شدید در نقاط مختلف روسیه شده است که انتقادتی را نیز علیه کرملین در پی داشته است.