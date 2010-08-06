به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، این تصمیم مورد تجلیل بسیار از ساکنان قرار گرفته اما در این میان انتقادهایی در رابطه با عدم مشورت با والدین پیش از اتخاذ تصمیم نیز مطرح شده‌اند.

شورای شهر هارو نخستین مرجع قانونی در بریتانیا است که بر حلال بودن گوشت تأکید دارد و به نظر می‌رسد که این امر با توصیه کارشناسان تغذیه و سلامتی صورت گرفته است.

این منطقه دارای تنوع دینی گسترده‌ای در تمام بریتانیا است به طوری که نیمی از جمعیت آن را مسیحیان تشکیل داده، یک پنجم هندو بوده هفت درصد را مسلمانان تشکیل داده و 5 درصد دیگر یهودی هستند.

محمد رضوی از هماهنگ‌کنندگان انجمن اسلامی مسلمانان پاکستانی تبار شهر هارو گفت: برای دانش‌آموزان مسلمان تنها انتخاب خوردن گوشت حلال است اما خوردن گوشت حلال برای پیروان سایر ادیان مانعی ندارد.

این درحالی است که برخی از منتقدان اظهار می‌دارند که در کنار گوشت حلال باید انتخابهای دیگری نیز برای سایر دانش آموزان وجود داشته باشد.

بازار حلال که رشد قابل توجهی دارد درحال حاضر 5/3 میلیارد دلار در سال برای بریتانیا ارزش دارد، چرا که غیرمسلمانان بسیاری در کنار مسلمانان از گوشت حلال استفاده می‌کنند.