ضرورت اجراي طرح توانمند سازي زنان در روستاهاي استان گلستان

" عايشه آخوندي " در جمع اعضاي تشكيل بانوان وشمگير افزود: اجراي موفق اين طرح در روستاي يلمه ساليان نشان داد كه با حداقل امكانات مي توان بيشترين كارها را انجام داد.

به گفته وي اين شهرستان آماده است تا پروژه توانمند سازي زنان خود سرپرست در روستاي ديگري از اين منطقه اجرا شود.

وي خاطرنشان كرد: استفاده از توانمندي تشكلهاي غير دولتي و شورا مي تواند به اجراي بهتر اين پروژه كمك كند.

همچنين هماهنگ كننده استاني پروژه توانمند سازي زنان استان گلستان گفت: طرح توانمند سازي زنان با حمايت مالي سازمان ملل متحد در روستاي يلمه ساليان اجرا مي شود.

مريم آسيابان تصريح كرد: اين طرح در سه استان سيستان و بلوچستان ، كردستان و بوشهر نيز اجرا مي شود.

به گفته وي ؛ مدت زمان اجراي اين طرح پنج ساله است كه امسال به پايان مي رسد.

وي با اشاره به اجراي موفق طرح توانمند سازي زنان در روستاي يلمه ساليانه خاطرنشان كرد: در اجراي موفق اين طرح مسوولان شهرستان اعضاي شوراي اسلامي و اهالي اين روستا نقش موثري داشته اند.

در ادامه بخشدار وشمگير با اشاره به اهميت تلاش تشكلهاي غيردولتي بانوان افزود: فعاليت مطلوب تشكل غيردولتي بانوان و شمگير نشان داد كه زنان مي توانند نقش موثري در جامعه ايفا كنند.

محمد نوذري ياد آور شد: زنان مديران و فرهنگ سازان خانواده ها محسوب مي شوند.