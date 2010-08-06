به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، لی وون جائه 37 ساله اعلام کرد که روز 11 آگوست 2010 (20 مرداد 1389) بازی دوستانه کره جنوبی با نیجریه در شهر سوان آخرین حضور او در تیم ملی خواهد بود.

او که 131 بار برای تیم ملی کره جنوبی به میدان رفته به این ترتیب در جام ملت‌های آسیا 2011 در قطر غایب خواهد بود.

لی وون جائه که در کره جنوبی لقب "دستان عنکبوتی" را به خود اختصاص داده است، گفت: حسرتی برایم باقی نمانده است. در این سال‌ها هرچه در توانم بود برای کشورم نشان دادم. فوتبال نیمی از زندگی من است و تیم ملی نیمی از همه فوتبال من بوده است.

دروازه بان با تجربه کره جنوبی در مسابقات جام جهانی و تا زمان حذف این تیم در مرحله یک هشتم نهایی روی نیمکت بود. وی در این خصوص گفت: دروازه بانان جوانتر می توانند بهتر از من خود را نشان دهند. فکر می کنم وقت خداحافظی من فرارسیده است.

لی وون جائه اولین بار در سال 1994 در سن 21 سالگی برابر آمریکا با تیم ملی کره جنوبی به میدان آمد و از آن روز تا به حال 50 موقعیت گل را برای تیم کشورش مهار یا دفع کرده است.

وی یادآور شد: برای من خاطره انگیزترین دوران فوتبالم سال 2002 و بدترین آن جام ملت‌های 2007 آسیا بود.

این دروازه بان باتجربه در جام ملت‌های 2007 بدلیل شب نشینی در جاکارتا برای یکسال از سوی فدراسیون فوتبال کره جنوبی محروم شد. اما در همان سال لی وون جائه با باشگاه سوان بلووینگز به قهرمانی کی لیگ رسید.

او 113 گل خورده در کارنامه‌اش دارد و بعد از "هونگ میونگ بو" در رده بندی بیشترین کاپیتانی بازی‌های ملی در رده دوم قرار گرفته است.

مهار پنالتی یکی از دیگر از توانایی لی بود و در 12 بازی که کار به ضربات پنالتی کشید او 11 ضربه را مهار کرد که یکی از آنها پنالتی رسول خطیبی در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا 2007 بود.