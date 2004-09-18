روحاني فردا به سئوالات خبرنگاران پاسخ مي دهد

به گزارش سرويس سياسي مهر، دكتر حسن روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي صبح فردا در اولين موضع گيري نسبت به نتيجه نهايي پرونده هسته اي ايران در اجلاس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مصاحبه اي مطبوعاتي با رسانه هاي گروهي داخلي و خارجي برگزار خواهد كرد.



دكتر روحاني در زمينه مسائل داخلي وخارجي بويژه مسائل هسته اي اين مصاحبه راديو تلويزيوني را برگزار خواهد كرد اين در حاليست كه سخنگوي وزارت خارجه مصاحبه مطبوعاتي هفتگي خود را لغو كرده است.

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