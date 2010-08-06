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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

یوفا "رابوتنیکی" مقدونیه را جریمه می کند

یوفا "رابوتنیکی" مقدونیه را جریمه می کند

کمیته انضباطی بوفا تیم فوتبال رابوتنیکی مقدونیه را به دلیل شعارهای نژادپرستانه در دیدار با لیورپول در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا جریمه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیوپول هفته گذشته با نتیجه 2 بر صفر در اسکوپیه مقابل رابوتنیکی مقدونیه در دیدار رفت از سری رقابت‌های لیگ اروپا پیروز شد اما هواداران تیم میزبان اقدام به رفتارهای ناپسند کردند.

بر پایه گزارش یاهو اسپرت، حاضران در ورزشگاه "فیلیپ دوم" علیه "دیوید انگوگ" و "دیوید آمو"، بازیکنان سیاهپوست لیورپول، شعارهای نژادپرستانه سر دادند.

یوفا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "کمیته انضباطی یوفا در این خصوص پرونده‌ای را گشوده و تا تاریخ 19 اوت (28 مرداد) در این خصوص تصمیم خود را اعلام خواهد کرد".

کد مطلب 1129150

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