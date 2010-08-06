رهبر معظم انقلاب اسلامی: ایران، تاجیکستان و افغانستان کشورهای خویشاوند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز پنجشنبه در دیدار رؤسای جمهور تاجیکستان و افغانستان و رئیس جمهور کشورمان افزودند: پیشرفت، امنیت و آبادانی افغانستان و تاجیکستان به نفع ایران است و پیشرفت و امنیت ایران نیز قطعاً به نفع کشورهای منطقه خواهد بود.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کردند: ایران آماده است تجربیات و پیشرفتهای خود را در زمینه های مختلف علمی و فناوری در اختیار تاجیکستان و افغانستان قرار دهد.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تکیه بر مشترکات را در همکاریها بسیار ضروری خواندند و تأکید کردند: در دنیا هیچ کشوری همانند ایران، تاجیکستان و افغانستان وجود ندارد که دارای اینچنین مشترکاتی از لحاظ زبان، دین، همسایگی، فرهنگ و مواریث تاریخی باشند.



ایشان با اشاره به اهمیت همکاریهای چند جانبه و هم افزایی ناشی از آن افزودند: باید توافق های انجام گرفته در نشست امروز تهران هرچه زودتر عملیاتی شوند و نتایج آنها تا نشست آینده آشکار شود.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: این همکاریها، قطعاً مخالفانی دارد که برای اخلال در همکاری سه کشور تلاش می کنند، اما باید هوشمندانه در مقابل آنها ایستاد.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اظهار تألم فراوان از مصائب مردم افغانستان به دلیل حضور نیروهای بیگانه تأکید کردند: بیگانگان که با شعار استقرار امنیت و دموکراسی به افغانستان آمدند، اکنون مردم غیرنظامی را هدف قرار می دهند و حضور آنان جز شر و فساد نتیجه دیگری برای مردم افغانستان نداشته است.



ایشان استدلالهای قدرتهای جهانی برای حمله به افغانستان و یا فشار به ایران را دروغ خواندند و خاطرنشان کردند: این قدرتها فقط به دنبال منافع و طمع های پایان ناپذیر خود در منطقه هستند اما شرایط کنونی منطقه و همچنین توانایی این قدرتها با شرایط گذشته بسیار متفاوت است.



رهبر انقلاب اسلامی افزودند: امریکای امروز با امریکای 20 سال پیش بسیار متفاوت است زیرا مسائل گوناگون از جمله بیداری اسلامی، توانایی آنها را محدود کرده است.



امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار با تشکر از رهبر انقلاب اسلامی نشست امروز تهران را تاریخی خواند و گفت: تعبیر کشورهای خویشاوند که جنابعالی بکار بردید بسیار مناسب بود و امیدواریم با اجرایی شدن توافقهای نشست تهران، همکاریها بیش از پیش گسترش یابد.