به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه راه‌آهن، درپی توافق مدیرعامل باشگاه راه‌آهن با یکی از اسپانسرها، تیم دوم راه‌آهن در مسابقات دسته اول باشگاه‌های تهران (آسیا ویژن) شرکت خواهد کرد و بر همین اساس بهنام ابوالقاسم‌پور به عنوان سرمربی تیم دوم راه‌آهن منصوب شد.

این تیم که تمرینات خود را از این هفته در شهرری آغاز خواهد کرد، احتمال دارد در صورت موافقت اسپانسر مربوطه پس از خرید امتیاز یک تیم در رقابت‌های لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور شرکت کند.

بهنام ابوالقاسم‌پور بازیکن اسبق تیم ملی، پرسپولیس، پاس و سایپا که مدیریت تربیت بدنی شهرداری منطقه 20 (شهرری) را نیز برعهده دارد، دستیاران خود را طی روزهای آتی به باشگاه معرفی خواهد کرد و تمرینات این تیم به منظور حضور بازیکنان تستی از این هفته در شهرری آغاز خواهد شد.

در پی توافقات باشگاه راه‌آهن با شرکت وارش قرار است کلیه هزینه‌های این تیم از سوی شرکت مذکور پرداخت شود.

همچنین تیم راه‌آهن نوین شهرری نیز با حمایت مالی شرکت وارش زیر نظر باشگاه‌ راه‌آهن و در رده سنی امید و جوانان در مسابقات دسته اول باشگاه‌های تهران شرکت خواهد کرد.

براساس توافقات صورت گرفته این اسپانسر علاوه بر تامین کلیه هزینه‌های تیم دوم راه‌آهن و تیم‌های پایه‌ای راه‌آهن نوین شهرری بیش از 50 درصد هزینه‌های تیم‌های پایه باشگاه راه‌آهن را نیز متقبل شده است.

درهمین راستا امتیاز تیم فوتبال یاران آپادنا به مدت 2 سال به باشگاه راه‌آهن واگذار شده تا تیم راه‌آهن نوین شهرری بتواند در مسابقات رده سنی پایه باشگاه‌های تهران به میدان برود.