آموزشهاي زيست محيطي به كتب ابتدايي راه يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كميته اطلاع رساني جشنواره كودك، سلامت و محيط زيست، دكتر داريوش كريمي مدير كل دفتر آموزشهاي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست و عضو كميته علمي اين جشنواره در اين باره افزود: در بخش آموزش رسمي كشور، براي ارتقاي سطح آگاهي دانش آموزان از مفاهيم زيست محيطي، سرفصلهاي زيست محيطي در كتب ابتدايي و راهنمايي گنجانده شد.

وي ادامه داد: كميته مشترك متولي اين تغيير كه بر اساس توافق نامه اي با آموزش و پرورش اقدام به تغيير محتوا و عكسهاي زيست محيطي كتب درسي كرده اند ، بررسي ديگر پايه هاي تحصيلي را نيز در دست بررسي دارند.

عضو كميته علمي اين جشنواره گفت: كتابهاي نهايي شده از امسال در مدارس توزيع مي شود و حاوي اطلاعات مفيدتر و آموزنده تري براي آموزش محيط زيست است و به افزايش خلاقيت دانش آموزان و ايجاد انگيزه براي يادگيري مفاهيم زيست محيطي به آنها كمك مي كند.

كريمي افزود: به دليل محدود بودن ساعات درسي دانش آموزران محتواي اين مطالب و متون آموزشي زيست محيطي در كتب درسي با دقت زيادي تعيين شده است تا در كوتاه مدت بيشترين كارآيي را داشته باشد.

مدير كل دفتر آموزشهاي زيست محيطي گفت: به منظور ارتقاي دانش زيست محيطي دانش آموزان برگزاري جشنواره هايي كه بطور تخصصي و حرفه اي به گسترش دانش زيست محيطي كمك مي كند ضروري است.

عضو كميته علمي اين جشنواره افزود: نهادينه كردن تفكر و بينش فرهنگ سلامت و حفاظت از منابع طبيعي كشور به كودكان از اهداف برگزاري اين جشنواره است.

وي ادامه داد: در كنار ارايه اطلاعات آموزشي به دانش آموزان بايد بكوشيم تا ميزان تاثير اين اطلاعات را افزايش دهيم و با برگزاري برنامه هاي جانبي نظير جشنواره هاي زيست محيطي انگيزه يادگيري و آموزش را در كودكان و نوجوانان افزايش دهيم.

گفتني است جشنواره كودك، سلامت و محيط زيست روزهاي 19 تا 23 مهرماه در محل پارك طبيعت پرديسان با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست ، دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن كشور ، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت برگزار مي شود.