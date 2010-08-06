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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

هفته سوم لیگ دهم/

شکست استیل آذین برابر نفت تهران در پایان نیمه اول

شکست استیل آذین برابر نفت تهران در پایان نیمه اول

تیم فوتبال استیل آذین نیمه اول دیدار مقابل نفت تهران را با شکست پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:30 امروز جمعه با رویارویی تیم‌های استیل آذین و نفت تهران در ورزشگاه دستگردی تهران آغاز شد.

این دیدار که با قضاوت رسول رهبرفام در حال برگزاری است در نیمه اول به برتری یک برصفر تیم تهرانی نفت انجامید. تک گل تیم نفت را در نیمه اول بازی "مارسیو خوزه" در دقیقه 11 به ثمر رساند و تیمش را با یک گل از تیم پرستاره استیل آذین پیش انداخت.

نکته جالب توجه در ترکیب امروز تیم استیل آذین، حضور علی کریمی در جمع مدافعان این تیم بود. تومباکوویچ در غیاب مدافعان تیم استیل آذین، بازهم به علی کریمی اطمینان کرده و از وجود او در خط دفاعی تیمش بهره می برد.

رسول رهبرفام در نیمه اول دیدار استیل آذین - نفت تهران به علیرضا عزتی از تیم نفت کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 1129170

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