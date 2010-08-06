فعالیت 6 ساله یگان ترور فلسطینیان در بیت المقدس شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه معاریو، دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اخیرا برخی از فعالان این یگان تروریستی را که در بیت المقدس شرقی فلسطینیان را تنها به علل نژادی هدف قرار می داده، دستگیر کرده است.

معاریو در این باره اعلام کرد: بازداشت اعضای این یگان پس از آن ممکن شد که یک ماه پیش "حاییم فرلمن" که یک یهودی تندرو است به اتهام حمله به فلسطینیان در بیت المقدس و کشتن سه تن از آنان دستگیر شد.

بر این اساس، پس از بازداشت این صهیونیست افراطی سه نفر دیگر از اعضای نزدیک به وی نیز بازداشت شده اند. این افراد متهم هستند که به علل نژادی عملیات هایی را علیه فلسطینیان در بیت المقدس انجام داده اند.

البته تا کنون از جزئیات بیشتر عملیات های این یگان تروریستی که در پیروی از سیاست تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی طی سال های 1998 تا 2004 در بیت المقدس شرقی فعالیت می کرده، منتشر نشده است.