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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۱۴

فابرگاس:

صددرصد در آرسنال می‌مانم

صددرصد در آرسنال می‌مانم

سسک فابرگاس اعلام کرد در فصل پیش رو به همکاری خود با باشگاه آرسنال ادامه خواهد داد و صددرصد به توپچی‌ها متعهد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال دو بار پیشنهاد 30 میلیون پوندی بارسلونا برای خرید این هافبک 24 ساله را رد کرده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، فابرگاس گفت: اولا از همه هواداران آرسنال به دلیل اینکه زودتر از اینها در خصوص آینده خود صحبت نکردم، عذرخواهی می کنم. من انکار نمی کنم که پیوستن به تیمی مثل بارسلونا برایم جذاب است. بارسا باشگاهی بود که فوتبال را به من آموخت و خانواده و دوستان من آنجا هستند. بارسلونا باشگاهی است که همواره رویای بازی در آن را در سر پرورانده‌ام. کمتر بازیکنی در دنیا هست که دوست نداشته باشد در این تیم بازی کند.

وی افزود: من طی ماه‌های گذشته به صورت حضوری و تلفنی گفتگوهای بسیاری با آرسن ونگر داشته‌ام. آنچه بین من و او گذشت خصوصی باقی می ماند اما نتیجه این شد که در ورزشگاه امارات بمانم.

فابرگاس گفت: من یک بازیکن حرفه‌ای هستم که کاملا دلایل آرسنال برای نفروختنم را درک می کنم. من به این باشگاه، مربی و هوادران آن مدیونم. برای تصمیم آنها احترام قائلم و صددرصد تمرکز خودم را بر روی این فصل از رقابت‌ها می گذارم تا جامی را بالای سر ببریم.

کد مطلب 1129176

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