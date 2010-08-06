به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:30 امروز جمعه با رویارویی تیم‌های استیل آذین و نفت تهران در ورزشگاه دستگردی تهران آغاز شد. این دیدار جذاب و تماشایی که برای تماشای آن نزدیک به 2 هزار نفر به ورزشگاه آمده بودند در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

تیم نفت تهران بازی مقابل استیل آذین پرستاره را خیلی خوب آغاز کرد و در دقیقه 11 توسط "مارسیو خوزه" به گل نخست دست یافت. بازیکنان استیل آذین که با گل زیبای خوزه غافلگیر شده بودند، تلاش زیادی برای تغییر نتیجه داشتند اما تلاش آنها در نیمه اول به سرانجام نرسید و با شکست یک برصفر به رختکن رفتند.

در نیمه دوم تیم استیل آذین یکپارچه حمله شد تا اینکه در دقیقه 57 توسط محمد غلامی به گل تساوی دست یافت. غلامی ارسال مهدی مهدوی کیا از جناح راست را با ضربه سر به تور دروازه استیل آذین چسباند و کار را به تساوی کشاند.

حملات تیم استیل آذین پس از گل غلامی بیشتر از قبل شد تا شاید در این بازی خانگی به سومین پیروزی پی در پی خود دست یابد اما شدت این حملات به حدی نبود که دفاع تیم نفت را برای بار دوم به تسلیم وادارد و دو تیم در پایان به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند.

استیل آذین دو هفته آغازین لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشته بود و برای اولین بار در فصل جاری بود که امتیاز از دست داد. از سوی دیگر تیم نفت تهران، همچنان جزو تیم‌هایی است که بدون شکست مسابقات لیگ را دنبال می کند.

قضاوت دیدار استیل آذین - نفت تهران برعهده رسول رهبرفام بود. او در این بازی به علی کریمی و محمد غلامی از تیم استیل آذین و مهدی محمدزاده و علیرضا عزتی از نفت تهران کارت زرد نشان داد.