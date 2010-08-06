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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۷

در سفر میرکاظمی به پکن؛

ایران و چین بر اجرای پروژه های مشترک تاکید کردند

ایران و چین بر اجرای پروژه های مشترک تاکید کردند

در دیدار امروز وزیر نفت با معاون نخست وزیر چین در پکن دو طرف بر اجرای پروژه های مشترک تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در این دیدار "مسعود میر کاظمی" و "لی ککیانگ" تاکید کردند که دو کشور درپی تداوم همکاری برای انجام پروژه های مشترک هستند.

"لی" در این دیدار افزود: روابط بین دو ملت به شیوه ای مثبت و پایدار رشد کرده است.

این مقام چینی خاطر نشان کرد: پکن تمایل به همکاری با ایران و تقویت اعتماد سیاسی دارد و بر آن است تا همکاریها و ارتباطات خود را با جامعه جهانی برای حفظ صلح و امنیت حفظ کند.

در این دیدار میرکاظمی هم به منافع زیاد مشترک بین دو کشور اشاره کرد و گفت: ایران تمایل دارد تا روابط با چین را توسعه دهد.

کد مطلب 1129196

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