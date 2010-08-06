ایران و چین بر اجرای پروژه های مشترک تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در این دیدار "مسعود میر کاظمی" و "لی ککیانگ" تاکید کردند که دو کشور درپی تداوم همکاری برای انجام پروژه های مشترک هستند.

"لی" در این دیدار افزود: روابط بین دو ملت به شیوه ای مثبت و پایدار رشد کرده است.

این مقام چینی خاطر نشان کرد: پکن تمایل به همکاری با ایران و تقویت اعتماد سیاسی دارد و بر آن است تا همکاریها و ارتباطات خود را با جامعه جهانی برای حفظ صلح و امنیت حفظ کند.

در این دیدار میرکاظمی هم به منافع زیاد مشترک بین دو کشور اشاره کرد و گفت: ایران تمایل دارد تا روابط با چین را توسعه دهد.