خروج مواد اولیه کارخانجات پودر ماهی از هرمزگان تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد

عبدالرضا ناطق در گفتگو با حبرنگار مهر در بندرعباس گفت: به علت خروج زیاد مواد اولیه کارخانجات پودر ماهی به دیگر استانها، تولیدکنندگان پودر ماهی در استان با مشکل فراوانی روبرو شده اند به همین جهت مجوز صدور مواد اولیه پودر ماهی به کارخانجات خارج از استان لغو شد.

وی ادامه داد: هزینه حمل و نقل بالا که توسط کارخانجات خارج از استان پرداخت می شود سبب افزایش قیمت در بازار و در نتیجه آسیب به فروش کارخانه های درون استان می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان افزود: بانکها نیز برای تامین منابع مالی این کارخانجات آمادگی پرداخت تسهیلات لازم را دارند.

ناطق در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: سازمان محیط زیست باید در صدور مجوز برای انجام پروژه ها دقت داشته و به گونه ای هم نباشد که به توسعه استان آسیب برساند.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مصوبات این کارگروه پیگیری تفویض اختیار در مصوبات استانی است.

معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان گفت: تمامی دستگاه های دولتی یک ماه تا سه ماه وقت دارند سند طرح و توسعه را تکمیل و در کارگروه مطرح کنند.

ناطق در مورد سند بازرگانی عنوان کرد: این سند کامل نبوده و احتیاج به مطالعه و بررسی دقیق تری دارد و ضعف های آن باید رفع شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات این سند کامل نبودن هدفگذاری ها بوده که بیشتر به توصیف شرایط موجود پرداخته و از انجام پروژه و ادامه برنامه های ناتمام به شکل مطلوب کاسته است.

معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان تاکید کرد: در این سند باید اطلاعات آماری بازنگری مجدد شود و وظایف و ماموریتهایی که ادارات دولتی در انجام پروژه ها دارند به بخش خصوصی واگذار شوند.

ناطق عنوان کرد: عدم پیوستگی بخشهای مرتبط با اقتصاد و ارتباط شبکه بازرگانی با شبکه پولی و مالی استان در این طرح لحاظ شود.

وی در پایان افزود: با توجه به پیوستگی بخش خدمات و بازرگانی با یکدیگر در تنظیم سند به این امر توجه ویژه ای شود و مقایسه و مطالعه تطبیقی با شاخصهای مطرح شده در طرحهای ملی وجود داشته باشد.