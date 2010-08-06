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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۰۹

هفته سوم لیگ دهم/

ملوان بندرانزلی و پاس همدان پیروز شدند/ مرفاوی و احمدزاده در حسرت امتیاز

ملوان بندرانزلی و پاس همدان پیروز شدند/ مرفاوی و احمدزاده در حسرت امتیاز

هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های ملوان بندرانزلی و پاس همدان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:15 امروز جمعه با برگزاری دو دیدار در شهرهای انزلی و همدان پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* ملوان بندرانزلی 2 - مس کرمان یک
گل‌ها: فرزاد حسین خانی (44 - گل به خودی) و پژمان نوری (87) برای ملوان بندرانزلی و ادینهو (64) برای مس کرمان

* پاس همدان یک - پیکان قزوین صفر
گل: حمید کاظمی (8)
 
با نتایجی که در این دو بازی رقم خورد، تیم‌های مس کرمان و پیکان قزوین همچنان در قعرجدول رده بندی باقی ماندند، تا آینده کاری صمد مرفاوی و محمد احمدزاده در این دو تیم به خطر بیافتد. تیم‌های مس و پیکان هر سه بازی خود در فصل جاری را واگذار کرده‌اند و همچنان در حسرت پیروزی و امتیاز هستند.
کد مطلب 1129203

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