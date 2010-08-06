ملوان بندرانزلی و پاس همدان پیروز شدند/ مرفاوی و احمدزاده در حسرت امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:15 امروز جمعه با برگزاری دو دیدار در شهرهای انزلی و همدان پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* ملوان بندرانزلی 2 - مس کرمان یک

گل‌ها: فرزاد حسین خانی (44 - گل به خودی) و پژمان نوری (87) برای ملوان بندرانزلی و ادینهو (64) برای مس کرمان

* پاس همدان یک - پیکان قزوین صفر

گل: حمید کاظمی (8)