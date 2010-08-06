ملی پوشان ووشو ایران حریفان خود در تورنمنت ترکیه را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشو ایران که خود را برای حضور در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی آماده می کند، برای شرکت در یک تورنمنت بین المللی بامداد پنجشنبه راهی ترکیه شد. مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها ساعاتی قبل برگزار شد و اعضای تیم ایران در بخش سانادا رقبای خود را شناختند.

قرار بود روسیه نیز در مسابقات ووشو بین المللی ترکیه حاضر باشد که با غیبت این تیم، رقابت‌ها با حضور ووشوکاران ترکیه، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان و تیم ملی کشورمان در شهر "آرتوین" و در دو بخش تالو و ساندا از فردا به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

براین اساس در وزن 56- کیلوگرم سلمان ترکی در دور نخست با نماینده ترکیه مبارزه می کند. همچنین محسن محمد سیفی در وزن 60- کیلوگرم ابتدا با حریفی از ترکیه و سپس با برنده مبارزه ووشوکارانی از ارمنستان و آذربایجان پیکار خواهد کرد.

در وزن 65- کیلوگرم نیز جواد آقایی در دور نخست به مصاف نماینده ترکیه می رود و در صورت برتری در این مسابقه با برنده مبارزه ووشوکاران آذربایجان و ارمنستان دیدار خواهد کرد.

تیم ایران در اوزان 70 - و 75- کیلوگرم نیز نماینده خواهد داشت. سجاد عباسی در وزن 70- کیلوگرم ابتدا با نماینده گرجستان مبارزه می کند و سپس به دیدار برنده مبارزه ووشوکاران آذربایجان و ترکیه خواهد رفت. حمیدرضا قلی پور نیز در وزن 75- کیلوگرم مبارزات خود را با ایستادن برابر ووشوکاری از آذربایجان آغاز می کند و در صورت پیروزی در این مسابقه به مصاف برنده مبارزه گرجستان و ترکیه می رود.

حسین اوجاقی، سرگروه تیم ملی ایران هم در اولین دیدار خود باید با نماینده کشور میزبان مبارزه کند. فرشاد عربی، احسان پیغمبری، مهدی انامقی و مهدی قبادی هم در بخش تالو از فردا فرم‌های خود را اجرا می کنند.

در بخش بانوان نیز الهه منصوریان (52- کیلوگرم)، راضیه طهماسبی (56- کیلوگرم)، خدیجه آزادپور (60- کیلوگرم) و ملیحه فضلی (70- کیلوگرم) همگی در دور اول به دیدار نمایندگان ترکیه می روند.

برپایی اردوی آماده سازی در چین، المپیک هنرهای رزمی و همچنین انجام چند بازی تدارکاتی با تیم‌های آسیایی و اروپایی از دیگر برنامه‌های تیم ملی ووشو قبل از حضور در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو است.