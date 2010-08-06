قهرمان در گام اول متوقف شد/ صدرنشینی علم و ادب مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه با برگزاری چهار بازی به اتمام رسید که طی آن جدال تیم‌های اصفهانی فولادماهان و فیروزصفه به نتیجه تساوی 3 بر3 انجامید تا مدافع عنوان قهرمانی لیگ، فصل جدید را با توقف در دیداری خانگی آغاز کند.

امروز همچنین تیم علم و ادب مشهد در سالن شهید بهشتی این شهر از توقف تیم‌های مدعی فولادماهان، شهید منصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان نهایت بهره را برد و با پیروزی پرگل 6 بر صفر برابر آرش بتن قزوین بر صدر جدول رده بندی لیگ تکیه زد.

- نتایج دیدارهای امروز لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* فولاد ماهان سپاهان 3 - فیروز صفه اصفهان 3

* راه ساری 4 - کیش ایرقم 2

* گسترش فولاد تبریز 3 - دبیری تبریز یک

* علم وادب سایپا مشهد 6 - آرش بتن قزوین صفر

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- علم وادب سایپا مشهد 3 امتیاز - تفاضل گل 6+

2- راه ساری 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 4 گل زده

3- گسترش فولاد تبریز 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3 گل زده

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11- کیش ایر قم بدون امتیاز - تفاضل گل 2-، 2 گل زده

12- دبیری تبریز بدون امتیاز - تفاضل گل 2-، یک گل زده

13- آرش بتن قزوین بدون امتیاز - تفاضل گل 6-