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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۲۱:۳۶

هفته سوم لیگ دهم/

نفت آبادان صدرنشین لیگ برتر شد/ شکستی دیگر برای راه آهن

نفت آبادان صدرنشین لیگ برتر شد/ شکستی دیگر برای راه آهن

تیم فوتبال نفت آبادان با برتری برابر راه آهن شهرری با 9 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19:30 امروز جمعه تیم فوتبال راه آهن شهرری در ورزشگاه اکباتان تهران میزبان نفت آبادان بود.

راه آهن که برای رهایی از انتهای جدول به پیروزی در این دیدار خانگی نیاز داشت، با نتیجه 2 بر صفر تن به شکست داد تا زمینه ساز صعود تیم آبادانی به صدر جدول شود.

گل‌های تیم نفت آبادان توسط روح الله عرب (27) و امید شریفی نسب (73) به ثمر رسید تا این تیم با 9 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی شود.

تیم نفت آبادان در حالی مقابل تیم راه آهن به برتری رسید که از دقیقه 73 به دنبال اخراج رسول میرطرقی 10 نفره بازی می کرد.

کد مطلب 1129219

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