دخالت مستقيم دولت آمريكا جلسه شوراي حكام را به تاخير انداخت

در حاليكه قرار بود از ساعت 9:30 صبح امروز به وقت وين جلسه شوراي حكام براي راي گيري در مورد قطعنامه پيشنهادي اروپا و اصلاحيه هاي پاكستان و غير متعهد ها در باره پرونده هسته اي ايران تشكيل شود، خبري مبني بر دخالت مستقيم دولت آمريكا اين جلسه رسمي را به تاخير انداخت.

خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر لحظاتي پيش از وين گزارش داد كه جكي ساندرز نماينده آمريكا درژنو كه ايندوره به جاي كنت بريل رياست هيات 14 نفره آمريكا در شوراي حكام را به عهده دارد ، در آستانه تشكيل جلسه يادآور شد كه قرار است پيامي رسمي از سوي جان بولتون معاون وزارت خارجه آمريكا در امور تسليحاتي را به شوراي حكام ارائه دهد.

وي از قول بولتون گفت: ما در هفته گذشته مذاكرات سازنده اي با همكاران اروپايي مان داشتيم و از قطعنامه آنان پشتيباني مي كنيم.

بولتون مدعي شده است كه ايران در برنامه هاي اتمي اش اكنون منزوي گشته است.

متعاقب اين اقدام، در صحن شورا جلسات رايزني گروههاي مختلف آغاز شد و البرادعي نيز با گروههاي مختلف از جمله نمايندگان كشورمان گفتگو كرد.

هيات نم كه از اقدام پاكستان نيز آزرده است از ساعت 10:05 دقيقه به وقت وين جلسه اي فوق العاده را براي آخرين هماهنگي صورت خواهد داد. آمريكا و سه كشور اروپايي نيز در اتاق هاي جداگانه اي تشكيل جلسه داده اند.

