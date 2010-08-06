به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برتری 2 بریک تیمش برابر سایپا با بیان این مطلب افزود: تیم ما در این بازی مستحق پیروزی بود و البته اعتقاد دارم که باید در این بازی با بیش از 2 گل و اختلافی بیش از یک گل پیروز می شدیم.

وی با ابراز خرسندی از برتری تیمش برابر سایپا افزود: تیم ما مهاجم کم ندارد و اتفاقا مهاجمان خوبی را در اختیار داریم. ما روی مهاجم بورکینافاسویی سرمایه گذاری زیادی کرده بودیم. او در تمرینات عملکرد خوبی داشت و می توانست به تیم پرسپولیس کمک کند اما به دلیل مشکلاتی که در تست پزشکی وی به وجود آمد، فعلا نمی توانیم از او استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که "آیا "هروه اوسال" دارای بیماری هپاتیت "ب" است؟"، گفت: ما منتظر پاسخ آزمایش دوم این مهاجم هستیم. من امیدوارم او مشکلی نداشته باشد و بتواند تیم را همراهی کند. اوسال بازیکن خوبی است که می تواند به تیم ما کمک کند.

دایی با تاکید بر اینکه اگر آزمایش اوسال مثبت اعلام شد، این بازیکن از فهرست تیم پرسپولیس کنار گذاشته خواهد شد، افزود: از روز گذشته که متوجه بیماری اوسال شدیم، تلاش برای پر کردن جای خالی این بازیکن را آغاز کردیم. ما در این پست کمبود داریم و این کمبود را بزودی برطرف خواهیم کرد.

وی در ادامه طی اظهارنظری متفاوت گفت: ما مهاجم کم نداریم! ما غلامرضا رضایی، هادی نوروزی، اشپیتیم آرفی، مجتبی زارع را داریم و حتی می توانیم از علی عسگری هم در خط حمله استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به حضور آرفی در فهرست 18 نفره این تیم برای دیدار با سایپا گفت: اگر آرفی شرایط لازم برای همراهی تیم را نداشت نام او را در فهرست تیم قرار نمی دادم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد مهاجمان و مدافعان تیم پرسپولیس در دیدار برابر سایپا گفت: بازیکنان ما خوب کار کردند اما زمان می برد تا تیم به انسجام و هماهنگی لازم دست یابد.

دایی در خصوص دیدار آتی پرسپولیس برابر نفت آبادان گفت: نفت تیم خوبی است که با پیروزی امروز برابر راه آهن شهرری 9 امتیازی و صدرنشین جدول شد. با وجود شرایط سخت آب و هوایی شهر آبادان و احترامی که برای تماشاگران و مردم خوب آبادان قائلم برای شکست این تیم به آبادان خواهیم رفت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که چرا در پایان دیدار با سایپا سمت محمد مایلی کهن نرفته است، گفت: مایلی کهن را ندیدم و از آنجائیکه باید سریع به رختکن می رفتیم، از کنار نیمکت پایین رفتم.

وی تصریح کرد: این رسم و رسوم فقط در فوتبال ایران وجود دارد و در هیچ کجا مرسوم نیست. مگر هفته گذشته که تیم صبای قم ما را شکست داد، آقای یاوری سمت نیمکت پرسپولیس آمد؟!