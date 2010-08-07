به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام استانکوویچ از امروز شنبه با حضور تیم‏های "ب" ایران،عراق، لبنان، سوریه، اردن، تایوان، فیلیپین، ژاپن، قطر و قزاقستان در لبنان آغاز شد.

تیم "ب" کشورمان در روزنخست این رقابت‏ها با قرعه استراحت روبرو بود. این تیم فردا یکشنبه نخستین دیدار خود را مقابل ژاپن برگزار می‏کند. برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:

شنبه (16 مردادماه)

*عراق - قزاقستان

* ژاپن - تایوان

* سوریه - قطر

* لبنان - فیلیپین

یکشنبه( 17 مردادماه)

* ایران - ژاپن (ساعت 13:30)

* قزاقستان - تایوان

* اردن - قطر

* فیلیپین - سوریه

دوشنبه (18 مردادماه)

* عراق - تایوان

* ایران- قزاقستان (ساعت 15:30)

* اردن - فیلیپین

* لبنان- سوریه

سه شنبه (19 مردادماه)

* ژاپن- قزاقستان

* ایران- عراق (ساعت 15:30)

* قطر - فیلیپین

* لبنان- اردن

چهارشنبه (20 مردادماه)

* ایران- تایوان (ساعت 13:30)

* عراق - ژاپن

* اردن - سوریه

* لبنان- قطر

سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ تا 24 مردادماه ادامه خواهد داشت. تیم "ب" بسکتبال کشورمان برای حضور دراین رقابت‎ها روز گذشته عازم لبنان شد. محمد کسایی پور سرمربی این تیم است.

مهراد آتشی، علی باهران، محمد جمشیدی، محمد زارعی، آرن داودی، اصغر کاردوست، موسی نبی‎پور، محمد حسن‌زاده، جواد داوری، روزبه ارغوان، سعید داورپناه و محمد رضا ابراهیمی‎نیا بازیکنانی هستند که ترکیب تیم ایران را در این رقابت‏ها تشکیل می‎دهند. ضمن اینکه جواد داوری هم پس از اتمام دیدارهای تیم ملی در تورنمنت ترکیه به ترکیب این تیم ملحق می‏شود.

تیم نخست مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به طور مستقیم به رقابت‎های جام ملت‎های 2011 آسیا صعود می‏کند. تیم ملی ایران با کسب مقام قهرمانی آسیا در دوره پیشین این رقابت‎ها، سهمیه شرکت در مسابقات 2009 جام ملت‏های آسیا را کسب کرد.