به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام استانکوویچ از امروز شنبه با حضور تیمهای "ب" ایران،عراق، لبنان، سوریه، اردن، تایوان، فیلیپین، ژاپن، قطر و قزاقستان در لبنان آغاز شد.
تیم "ب" کشورمان در روزنخست این رقابتها با قرعه استراحت روبرو بود. این تیم فردا یکشنبه نخستین دیدار خود را مقابل ژاپن برگزار میکند. برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:
شنبه (16 مردادماه)
*عراق - قزاقستان
* ژاپن - تایوان
* سوریه - قطر
* لبنان - فیلیپین
*عراق - قزاقستان
* ژاپن - تایوان
* سوریه - قطر
* لبنان - فیلیپین
یکشنبه( 17 مردادماه)
* ایران - ژاپن (ساعت 13:30)
* قزاقستان - تایوان
* اردن - قطر
* فیلیپین - سوریه
* ایران - ژاپن (ساعت 13:30)
* قزاقستان - تایوان
* اردن - قطر
* فیلیپین - سوریه
دوشنبه (18 مردادماه)
* عراق - تایوان
* ایران- قزاقستان (ساعت 15:30)
* اردن - فیلیپین
* لبنان- سوریه
* عراق - تایوان
* ایران- قزاقستان (ساعت 15:30)
* اردن - فیلیپین
* لبنان- سوریه
سه شنبه (19 مردادماه)
* ژاپن- قزاقستان
* ایران- عراق (ساعت 15:30)
* قطر - فیلیپین
* لبنان- اردن
* ژاپن- قزاقستان
* ایران- عراق (ساعت 15:30)
* قطر - فیلیپین
* لبنان- اردن
چهارشنبه (20 مردادماه)
* ایران- تایوان (ساعت 13:30)
* عراق - ژاپن
* اردن - سوریه
* لبنان- قطر
* ایران- تایوان (ساعت 13:30)
* عراق - ژاپن
* اردن - سوریه
* لبنان- قطر
سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ تا 24 مردادماه ادامه خواهد داشت. تیم "ب" بسکتبال کشورمان برای حضور دراین رقابتها روز گذشته عازم لبنان شد. محمد کسایی پور سرمربی این تیم است.
مهراد آتشی، علی باهران، محمد جمشیدی، محمد زارعی، آرن داودی، اصغر کاردوست، موسی نبیپور، محمد حسنزاده، جواد داوری، روزبه ارغوان، سعید داورپناه و محمد رضا ابراهیمینیا بازیکنانی هستند که ترکیب تیم ایران را در این رقابتها تشکیل میدهند. ضمن اینکه جواد داوری هم پس از اتمام دیدارهای تیم ملی در تورنمنت ترکیه به ترکیب این تیم ملحق میشود.
تیم نخست مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به طور مستقیم به رقابتهای جام ملتهای 2011 آسیا صعود میکند. تیم ملی ایران با کسب مقام قهرمانی آسیا در دوره پیشین این رقابتها، سهمیه شرکت در مسابقات 2009 جام ملتهای آسیا را کسب کرد.
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