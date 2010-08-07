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۱۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

بسکتبال جام استانکوویچ-لبنان

تیم "ب" ایران فردا به مصاف ژاپن می‎رود

تیم "ب" ایران فردا به مصاف ژاپن می‎رود

تیم "ب" بسکتبال کشورمان نخستین دیدار خود در چارچوب سومین دوره مسابقات جام استانکوویچ فیبا آسیا را روز یکشنبه مقابل ژاپن برگزار می‏کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام استانکوویچ از امروز شنبه با حضور تیم‏های "ب" ایران،عراق، لبنان، سوریه، اردن، تایوان، فیلیپین، ژاپن، قطر و قزاقستان در لبنان آغاز شد.

تیم "ب" کشورمان در روزنخست این رقابت‏ها با قرعه استراحت روبرو بود. این تیم فردا یکشنبه نخستین دیدار خود را مقابل ژاپن برگزار می‏کند. برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:
 
شنبه (16 مردادماه)
*عراق - قزاقستان
* ژاپن - تایوان
* سوریه - قطر
* لبنان - فیلیپین
 
یکشنبه( 17 مردادماه)
* ایران - ژاپن (ساعت 13:30)
* قزاقستان - تایوان
* اردن - قطر
* فیلیپین - سوریه
 
دوشنبه (18 مردادماه)
* عراق - تایوان
* ایران- قزاقستان (ساعت 15:30)
* اردن - فیلیپین
* لبنان- سوریه
 
سه شنبه (19 مردادماه)
* ژاپن- قزاقستان
* ایران- عراق (ساعت 15:30)
* قطر - فیلیپین
* لبنان- اردن
 
چهارشنبه (20 مردادماه)
* ایران- تایوان (ساعت 13:30)
* عراق - ژاپن
* اردن - سوریه
* لبنان- قطر
 
سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ تا 24 مردادماه ادامه خواهد داشت.  تیم "ب" بسکتبال کشورمان برای حضور دراین رقابت‎ها روز گذشته عازم لبنان شد. محمد کسایی پور سرمربی این تیم است.
 
مهراد آتشی، علی باهران، محمد جمشیدی، محمد زارعی، آرن داودی، اصغر کاردوست، موسی نبی‎پور، محمد حسن‌زاده، جواد داوری، روزبه ارغوان، سعید داورپناه و محمد رضا ابراهیمی‎نیا بازیکنانی هستند که ترکیب تیم ایران را در این رقابت‏ها تشکیل می‎دهند. ضمن اینکه جواد داوری هم پس از اتمام دیدارهای تیم ملی در تورنمنت ترکیه به ترکیب این تیم ملحق می‏شود.
 
تیم نخست مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به طور مستقیم به رقابت‎های جام ملت‎های 2011 آسیا صعود می‏کند. تیم ملی ایران با کسب مقام قهرمانی آسیا در دوره پیشین این رقابت‎ها، سهمیه شرکت در مسابقات 2009 جام ملت‏های آسیا را کسب کرد.
کد مطلب 1129228

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