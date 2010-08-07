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۱۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

نکونام و شجاعی اوساسونا را در شکست مقابل بولتون همراهی کردند

نکونام و شجاعی اوساسونا را در شکست مقابل بولتون همراهی کردند

تیم فوتبال اوساسونا جمعه شب در دیدار دوستانه مقابل بولتون تن به شکست داد و این در حالی بود که جواد نکونام و مسعود شجاعی تیم اسپانیایی را در این دیدار همراهی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه اوساسونا، تیم فوتبال بولتون دیشب با نتیجه 2 بر صفر مقابل اوساسونا به برتری رسید. نکونام در این دیدار در ترکیب اصلی اوساسونا حضور داشت و در دقیقه 75 جای خود را به "روپر" داد.

مسعود شجاعی، دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا هم که صحبت از پیوستن او به رئال زاراگوزا است، از دقیقه 60 این دیدار به جای خوانفران وارد میدان شد.

در این دیدار که در حضور چهار هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه "ریباک" برگزار شد، الماندر و لی در دقایق 10 و 25 گل‌های تیم میزبان را به ثمر رساندند.

کد مطلب 1129329

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