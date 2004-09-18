دسترسي به اطلاعات دقيق علمي يكي از اهداف آينده جامعه علمي ايران است

دكتر شاپور اعتماد در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: در مورد توان علمي ايران به تصور مثبت همگاني دست يافته ايم كه اگر اين تصور مورد پذيرش همه نباشد دست كم در زمينه علوم و مهندسي مورد قبول بيشتر دانشمندان و اعضاي هيئت علمي است.

وي تصريح كرد: با توجه به اين امر امروز در كشور با دو مسئله اساسي روبرو هستيم. يكي اينكه چگونه مي خواهيم به توليدات علمي نظارت كنيم و دوم اينكه با توجه به دشواري و هزينه هاي بالاي گردآوري اطلاعات دقيق، چگونه مي توان به اين اطلاعات دقيق دسترسي يافت.

معاون مركز تحقيقات و سياست علمي كشور افزود: كارگاه تحقيقاتي علم سنجي نيز با توجه به اين نيازهاي ضمني تشكيل شده است. خوشبختانه با بضاعت اندكي كه داشتيم موفق شديم ارتباط هاي قابل توجهي با انديشمندان برقرار كنيم، ولي بايد به تقويت هر چه بيشتر اين ارتباط ها توجه كنيم تا بتوانيم به نتايج دقيقي دسترسي پيدا كنيم.

دكتر شاپور اعتماد در ادامه تصريح كرد: در كارگاه تحقيقاتي علم سنجي سعي شد از تمام دست اندركاران وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دعوت كنيم. مهمانان خارجي نيز از نقاط مختلف و با فرهنگ هاي گوناگون به اين كارگاه دعوت شدند. دانشمنداني از آلمان، هلند، فرانسه، كانادا، هند، پرتقال، سوئد و آفريقاي جنوبي در كارگاه تحقيقاتي علم سنجي شركت كرده اند.

وي افزود: در اين كارگاه با توجه به اينكه بيشتر به بحث و تفحص تاكيد شده است تنها 5 مقاله ارائه مي شود، اما حدود 16 نشست بحث و بررسي در زمينه هاي مختلف علم سنجي برگزار مي شود. برخي از كارگاه ها تاكنون با حضور حدود 70 نفر علاقه مند تشكيل شده است و در برخي از كارگاه ها متاسفانه حدود 30 نفر شركت داشتند.

در اين كارگاه سه روزه علم سنجي كه با همكاري مركز تحقيقات سياست علمي كشور، مركز مطالعات و همكاري هاي علمي بين المللي (ISMO) ، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و پژوهشگاه دانش هاي بنيادي در تهران برگزار مي شود، استادان و دانشجوياني از كشورهاي كانادا، فرانسه، سوئد، پرتغال، انگليس، ژاپن، هند و تركيه شركت كرده اند .