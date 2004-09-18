حيثيت ابرقدرتي آمريكا در عراق شكسته شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" وي تصريح كرد : ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه امت اسلامي در معرض شديدترين و بي رحمانه ترين حملات وتهاجم ها قرار گرفته است و اين زمان يكي از سخت ترين مراحل تاريخ اسلام به شمار مي آيد.

سيد محمد حسين فضل الله به جنايات ، توطئه ها و اقدامات ظالمانه اي كه به شكلي روز افزون بر ضد اسلام در حال شكل گيري است اشاره كرد و گفت : آمريكا ، رژيم صهيونيستي و همپيمانانشان جهت سركوبي مسلمانان از هيچ اقدامي فروگذاري نمي كنند و با نقشه ها و برنامه هاي مختلف در حال تضعيف آنها هستند.

وي تاكيد كرد: در فلسطين روزانه شاهد كشتارها ، ويراني ها، تخريب منازل و مزارع ، سركوبي مبارزان و مقاومان فلسطيني و بازداشت هاي گسترده اي هستيم كه اين امر نشان دهنده برنامه هاي از پيش تعيين شده جهت نابودي كامل اين ملت مسلمان است.

خطيب جمعه بيروت گفت : اين جنايات در كنار بازي هاي سياسي است كه شارون و حكومت وي مبني بر عقب نشيني از غزه ، سخن گفتن از اختلافات داخلي و مسكوت گذاشتن عقب نشيني از كرانه غربي و قدس در حال پيگيري هستند.

وي به جنايات كنوني آمريكا بر ملت مسلمان عراق اشاره كرد و گفت: پس از فلسطين مي بينيم كه آمريكا و اشغالگران هم پيمانش بي رحمانه ، شديد ترين جنايات را عليه مسلمانان و شيعيان مرتكب مي شوند و با بهانه كردن مبارزه با تروريسم و ايجاد آزادي و دموكراسي ، هر گونه جنايتي را بر ضد مردم و گروه هاي اسلامي و شيعي روا مي دارند.

وي تاكيد كرد: آمريكا به واقع در اشغال عراق شكست خورده است چرا كه با مقاومتي مسلحانه از طرف مسلمانان روبه رو شده است . از ديگر سو ، علاوه بر اين كه سلاح كشتار جمعي را در اين كشور كه مدعي آن بود نيافته است ، سازمان ملل ورود آنها به عراق را غير قانوني و مخالف قوانين بين المللي عنوان كرده است كه اين براي آمريكا و حيثيت ابرقدرتيش ضربه بزرگي تلقي مي گردد.

فضل الله گفت: آمريكاييان به اشتباه خود در حمله به عراق و اشغال آن پي برده اند اما همواره بر اين اشتباه فاحش خود اصرار مي ورزند و قصد دارند تهاجم خود بر ضد عراق و كشورهاي مسلمان را موجه ومنطقي جلوه دهند.

وي در ادامه به خطر جنگ هاي طائفه اي و مذهبي در عراق اشاره كرد و گفت : آنچه در عراق بسيار خطرناك است ، اختلافات قبيله اي و طائفه اي است ، در صورت تداوم اين تنش ها كشور عراق شاهد آشفتگي و تسلط بيگانگان بر آن خواهد بود كه براي مسلمانان و شيعيان دهشتناك خواهد بود.

فضل الله گفت : درعراق بيانيه هاي فتنه انگيزي منسوب به زرقاوي و گروه وي منتشر مي گردد تا اختلافات طائفه اي و درگيري هاي مذهبي را برانگيزد و زمينه جنگي خانمان برانداز را فراهم سازد كه اگر موفق شوند ويرانگر و مصيبت بار خواهد بود.

وي هشدار داد: ملت عراق و گروه هاي مذهبي اين كشور مراقب باشند و به اين بيانيه ها و تحريك هاي فتنه انگيز توجه نكنند كه جز سو استفاده اشغالگران و از هم پاشيدگي انسجام مسلمانان وگروه هاي مختلف عراق هيچ پيامد ديگري ندارد.

فضل الله گفت : اشغالگران منتظرند تا درگيري هاي داخلي و مذهبي آغاز گردد، سپس به بهانه برطرف كردن و حل آن وارد صحنه نبرد شوند و با استفاده ازعمليات نظامي و مسلحانه خود بر تمام گروه هاي و مذاهب چيره گردند و از اين طريق به كسب آبرو و حيثيت در افكار عمومي بپردازند از اين رو مسلمانان بايد با حفظ وحدت و انسجام خويش قاطعانه در برابر اشغالگران بايستند و نگذارند اسلام و مسلمانان بيش از اين در اين برهه از زمان مورد تهاجم واقع شود.

اين روحاني شيعي لبنان در ادامه به اقدامات ظالمانه آمريكايي ها بر ضد مسلمانان دردنيا بويژه منطقه دارفور اشاره كرد و گفت : آمريكا قصد دارد با اهداف شيطاني و طمع هاي استكباري خود بحران دارفور را حل كند و به نوعي بحران را در اين منطقه به نفع خود و با تسلط بر اين منطقه مسلمان نشين پايان دهد.

فضل الله در ادامه خطبه دوم به فشارهاي ظالمانه و بي دريغ آمريكا بر ايران در زمينه سلاح هاي هسته اي اشاره كرد و گفت : ايران اسلامي بارها موضع صريح و شفاف خود را مبني بر عدم تلاش براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي اعلام كرده است و از فن آوري هسته اي جهت اهداف صلح آميز و انرژي زا استفاده مي كند، در حالي كه رژيم صهيونيستي پروژه هاي مختلفي در زمينه دستيابي به سلاح هسته اي و اتمي دردست دارد و حتي دست به توليد سلاح هاي پيشرفته هسته اي نيز زده است.

وي گفت : آمريكا و اروپا بي دليل و غير منطق برايران فشار مي آورند و در گفته هاي مسئولين اين كشور تشكيك مي كنند و اين امر با هدف آغاز تهاجمي جديد بر يك كشور اسلامي و تحت فشار قرار دادن آن براي همسو شدن با سياست ها و منافع استكباري خويش مي باشد.

فضل الله تاكيد كرد: اروپايي ها نبايد با آمريكا همسو باشند و بايد استقلال خود را در روابط خود با كشورهاي عربي و اسلامي نشان دهند .