همایش فلسفه بستری برای بازشناسی ذخایر فرهنگ اسلامی است

دکتر سعید رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: هر همایش و سمیناری که مبتنی بر گفتگوی فرهنگها و مکاتب فکری باشد می‌تواند در پویایی فلسفه و به خصوص علوم عقلی مانند حکمت و علومی که با معرفت در ارتباط هستند مانند کلام و الهیات تأثیر قوام داشته باشد.

وی افزود: به ویژه از این جهت که زاویه دید مختلف در فرهنگهای متفاوت و مکاتب الهی یا بشری باعث فهم ودرک فرهنگ خود و دیگری می‎شود. بنابراین برگزاری این همایش نه تنها از نظر رشد تفکر فلسفی بلکه از جهت پیدا شدن زوایای جدید نگرش به فرهنگ خود نیز مؤثر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز درباره موضوع این همایش که نسبت میان عمل و نظر است و اینکه این موضوع تاچه اندازه می‌تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز گفت: بعضی ایرادهایی که به فلسفه وارد می‎کنند این است که فلسفه تنها به مباحث انتزاعی می‌پردازد و بدور از زندگی و عمل انسانهاست در حالیکه فلسفه در نوشته‎های مختلف و در ابعاد و مباحث مختلف به نحومستقیم یا غیر مستقیم با عمل بشر مرتبط است و مبادی نظری است که عمل افراد را جهت می‎دهد و سویه آنها را معین می‏کند.

رحیمیان درمورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل میان فلسفه‎پژوهان کشورمان با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگها نیز اظهارداشت: حقیقت آن‌است که فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه مدتی است مورد توجه فرهنگهای دیگر قرار گرفته و به منزله معدنی است که تا مدتها می‏تواند محل استخراج گوهرهای معرفتی برای نظامهای مختلف بشری باشد و متأسفانه تا کنون ناشناخته مانده است .

وی گفت: بنابراین چنین فرصتی می‎تواند در بازشناسی ذخایر فرهنگ اسلامی برای بسیاری از ادیان، مکاتب و فرهنگها مغتنم باشد و سیستم فکری فلسفه اسلامی که در فرهنگ شیعه به حکمت متعالیه صدرالمتألهین انجامیده بدرستی به جهانیان معرفی شود.