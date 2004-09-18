موسويان در گفتگو با مهر: چين هم وارد صحنه شد ، احتمال تعويق مجدد جلسه وجود دارد

سخنگوي هيات ايراني حاضر در وين گفت كه قرار است تا دقايقي ديگر هيات تروئيكاي نم به جلسه اي با سه كشور اروپايي بروند كه چنانچه با آنها به توافق مشتركي در مورد قطعنامه برسند جلسه به اجماع خواهد رسيد و گرنه نظر هركدام از آنها جداگانه راي گيري خواهد شد.

موسويان در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به وين افزود: البته انتظارات جمهوري اسلامي از آژانس و شوراي حكام فراتر از نظر گروه غير متعهد ها است.

وي در مورد خبري مبني بر ظهور مجدد چين در صحنه گفت: بله ، چين پيشنهاد جديدي داده تا در متن ثبت شده اروپايي ها و در بحث مربوط به تعليق عبارت"به عنوان اقدام اطمينان ساز داوطلبانه" قيد شود كه اين پيشنهاد را گروه غير متعهد ها رد و بر موضع خود پافشاري كرد.

موسويان گفت: غير متعهد ها معتقدند كه تعهدات ايران طبق پادمانها بايد در قطعنامه از اقدامات اطمينان سازي كه اين كشور انجام مي دهد جدا بوده و اين دو با هم قيد نشوند.

وي با توجه به مصر بودن هرگروه به نظر خود و پراكندگي نظرات احتمال تعويق جلسات به فردا و يا حتي دوشنبه را بعيد ندانست.

