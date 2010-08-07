  1. جامعه
۱۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

فقیه خبر داد:

خانه خبرنگاران داوطلب ایجاد می‌شود

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با تاکید بر اهمیت نقش خبرنگاران در اطلاع رسانی به موقع حوادث و بلایا گفت: برای تقویت و تسریع اطلاع رسانی و احیای جایگاه خبرنگاران، خانه خبرنگاران داوطلب در جمعیت هلال احمر ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه صبح امروز شنبه  در مراسم آیین افتتاحیه جهاد رمضان با اشاره به روز خبرنگار گفت: اهداف و سیاست‌ها و عملکرد هلال احمر تنها با اطلاع رسانی صحیح و دقیق خبرنگاران فعال به جامعه جهانی امکانپذیر است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در نظر دارد به پیشنهاد برخی از خبرنگاران خانه خبرنگاران داوطلب هلال احمر را به مدیریت خبرنگاران فعال حوزه هلال احمر ایجاد کند.

رئیس جمعیت هلال احمر اظهار داشت: خبرنگاران فعال و عضو خانه خبرنگاران داوطلب هلال احمر از مزایا و اعتبارات ویژه‌ای برای حضور به موقع در حوادث، بلایا و ماموریتهای جمعیت برخوردار می‌شوند.

