تولید 300 هزار تن سیمان در خراسان جنوبی

علیرضا جمیع در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به تولید روزانه دو هزار و 500 تن سیمان در کارخانه سیمان شهرستان قاین گفت: 65 درصد تولیدات این کارخانه به خارج از استان صادر و بقیه برای نیاز استان مصرف می شود .

وی با بیان اینکه کارخانه سیمان واقع در درمیان نیز تا دو سال و نیم دیگر راه اندازی می شود، اظهارداشت: با راه اندازی کامل آن، میزان تولیدات سالانه سیمان در استان از 800 هزار تن به 2 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 150 میلیارد تومانی در کارخانه سیمان شهرستان درمیان بیان داشت: در حال حاضر این کارخانه 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تاکنون 100 میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون در استان سیمان سفید تولید نمی شود، گفت: عملیات اجرایی کارخانه تولید این نوع سیمان در فردوس با اعتبار 700 میلیارد ریال آغاز شده است که پیش بینی می شود تا سه سال آینده به بهره برداری برسد.