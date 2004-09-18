به گزارش خبر نگار سياسي "مهر" ، در نامه خانواده هاي يوسف محسني مدير عامل اتحاديه صيادان ايران و مديربازرگاني اتحاديه دامپروران ايران و مسعود زارع مدير عامل اتحاديه دامپروران ايران در نامه خود به خليل سليمان الصبيحي كاردار سفارت عراق در تهران آمده است: با توجه به توافقات قبلي و هماهنگي هاي رسمي و قانوني از طريق اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران اين افراد براي انجام كارهاي تجاري و توسعه همكاريهاي صيادي و كشاورزي و دامپروري به كشور عراق به بغداد سفر كرده بودند كه در تاريخ 28/4/83 توسط نيروهاي آمريكايي دستگير و تحويل پليس عراق شدند و تاكنون از سرنوشت آنها هيچ خبري نيست .
خانواده اين افراد در اين نامه خواستار اقدامات جدي سفارت عراق در تهران براي آزادي بازداشت شدگان اتاق تعاون درعراق شده اند .
درنامه اي به سفارت عراق :
خانواده هاي بازداشت شدگان اتاق تعاون در عراق آزادي بستگان خود را خواستار شدند
پس از نااميدي از پيگيري وزارت خارجه خانواده هاي اعضاي بازداشت شدگان اتاق تعاون درعراق باارسال نامه اي به سفارت عراق در تهران آزادي بستگان خود را خواستارشدند .
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