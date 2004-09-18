خانواده هاي بازداشت شدگان اتاق تعاون در عراق آزادي بستگان خود را خواستار شدند

به گزارش خبر نگار سياسي "مهر" ، در نامه خانواده هاي يوسف محسني مدير عامل اتحاديه صيادان ايران و مديربازرگاني اتحاديه دامپروران ايران و مسعود زارع مدير عامل اتحاديه دامپروران ايران در نامه خود به خليل سليمان الصبيحي كاردار سفارت عراق در تهران آمده است: با توجه به توافقات قبلي و هماهنگي هاي رسمي و قانوني از طريق اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران اين افراد براي انجام كارهاي تجاري و توسعه همكاريهاي صيادي و كشاورزي و دامپروري به كشور عراق به بغداد سفر كرده بودند كه در تاريخ 28/4/83 توسط نيروهاي آمريكايي دستگير و تحويل پليس عراق شدند و تاكنون از سرنوشت آنها هيچ خبري نيست .



خانواده اين افراد در اين نامه خواستار اقدامات جدي سفارت عراق در تهران براي آزادي بازداشت شدگان اتاق تعاون درعراق شده اند .

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