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۱۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

حوزه هنری تشرف نویسنده یهودی به دین اسلام را تبریک گفت

حوزه هنری تشرف نویسنده یهودی به دین اسلام را تبریک گفت

پس از روی آوردن هنریک برودر نویسنده یهودی و مشهور آلمانی به دین مبین اسلام، امور بین‌الملل حوزه هنری با ارسال یک نامه تبریک الکترونیکی، وی را به بهره‌گیری از تجارب غنی و ارزشمند هنرمندان و فرهیختگان مسلمان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عبدالهی مدیر مرکز امور بین الملل حوزه هنری گفت: در این نامه الکترونیکی، ضمن خوش آمد گویی این هنرمند به جمعیت یک میلیارد و 300 میلیونی مسلمانان جهان، به وی توصیه کرده‌ایم تا ضمن تبادل اطلاعات، با تجربه غنی و ارزشمند هنرمندان مسلمان بیش از پیش آشنا شود.

این روشنفکر مشهور یهودی پس از یک سری انتقادات و تالیفات تند علیه مسلمانان، به طور علنی مسلمان شدن خود را اعلام کرد و نام خود را از هنریک برودر به هنریک محمد برودر تغییر داد.

این طنز پرداز و روزنامه نگار نشریه "اشپیگل" آلمان پیش از این با نگارش کتاب "بشتابید.. اروپا تسلیم می‌شود" عنوان پرفروشترین و بهترین کتاب سال را در سال 2007 به دست آورده است.
 

کد مطلب 1129476

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