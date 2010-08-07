حوزه هنری تشرف نویسنده یهودی به دین اسلام را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عبدالهی مدیر مرکز امور بین الملل حوزه هنری گفت: در این نامه الکترونیکی، ضمن خوش آمد گویی این هنرمند به جمعیت یک میلیارد و 300 میلیونی مسلمانان جهان، به وی توصیه کرده‌ایم تا ضمن تبادل اطلاعات، با تجربه غنی و ارزشمند هنرمندان مسلمان بیش از پیش آشنا شود.

این روشنفکر مشهور یهودی پس از یک سری انتقادات و تالیفات تند علیه مسلمانان، به طور علنی مسلمان شدن خود را اعلام کرد و نام خود را از هنریک برودر به هنریک محمد برودر تغییر داد.

این طنز پرداز و روزنامه نگار نشریه "اشپیگل" آلمان پیش از این با نگارش کتاب "بشتابید.. اروپا تسلیم می‌شود" عنوان پرفروشترین و بهترین کتاب سال را در سال 2007 به دست آورده است.

