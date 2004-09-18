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۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۵۳

با حضور كارشناسان و متخصصان داخلي و خارجي

كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري برگزار مي شود

كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري در زمينه فضاي سبز، آتش نشاني و امور ايمني ، بازيافت، زيباسازي و مبلمان شهري از سي ام شهريورماه جاري به مدت چهار روز در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر سيد علي اعتدالي ضمن اعلام مطلب فوق گفت: اين كارگاه ها در حاشيه برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و خدمات شهري از روز دوم اين نمايشگاه با موضوعات مديريت جمع آوري زباله ، مديريت بازيافت،  آتش نشاني و ايمني و نجات در قرن 21 ، آشنايي با سيستم هاي فوق پيشرفته آبياري، مديريت و نگهداري سيستمهاي آبياري قطره اي ، مكانيزم شناسي ،  سرويس و نگهداري انواع ماشينهاي چمن زني ، آموزش توليد و پرورش رز سرشاخه در ايران، آموزش توليد گلهاي بذري فضاي سبز و شاخه بريده، كاربرد كود آهن در فضاي سبز، مبلمان شهري ،  كف ساز ي و مديريت سرويس و نگهداري ماشين آلات خدمات شهري با حضور اساتيد و متخصصان برجسته داخلي و خارجي برگزار مي شود.

رييس ستاد برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و خدمات شهري در ادامه افزود: كارگاههاي آموزشي  تخصصي خدمات شهري به منظور ارتقاي سطح دانش فني مديران و كارشناسان شهرداريهاي سراسر كشور و ساير موسسات دولتي و غير دولتي از سي ام شهريور ماه جاري به مدت چهار روز از ساعت 9 لغايت 17 برگزار مي شود.

گفتني است تمامي متخصصان و صاحبان صنايع مي توانند با مراجعه به سالن هاي 25 و 26 در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي  تهران از كارگاههاي مذكوراستفاده نمايند.

 

کد مطلب 112948

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