كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر سيد علي اعتدالي ضمن اعلام مطلب فوق گفت: اين كارگاه ها در حاشيه برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و خدمات شهري از روز دوم اين نمايشگاه با موضوعات مديريت جمع آوري زباله ، مديريت بازيافت، آتش نشاني و ايمني و نجات در قرن 21 ، آشنايي با سيستم هاي فوق پيشرفته آبياري، مديريت و نگهداري سيستمهاي آبياري قطره اي ، مكانيزم شناسي ، سرويس و نگهداري انواع ماشينهاي چمن زني ، آموزش توليد و پرورش رز سرشاخه در ايران، آموزش توليد گلهاي بذري فضاي سبز و شاخه بريده، كاربرد كود آهن در فضاي سبز، مبلمان شهري ، كف ساز ي و مديريت سرويس و نگهداري ماشين آلات خدمات شهري با حضور اساتيد و متخصصان برجسته داخلي و خارجي برگزار مي شود.

رييس ستاد برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و خدمات شهري در ادامه افزود: كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري به منظور ارتقاي سطح دانش فني مديران و كارشناسان شهرداريهاي سراسر كشور و ساير موسسات دولتي و غير دولتي از سي ام شهريور ماه جاري به مدت چهار روز از ساعت 9 لغايت 17 برگزار مي شود.

گفتني است تمامي متخصصان و صاحبان صنايع مي توانند با مراجعه به سالن هاي 25 و 26 در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران از كارگاههاي مذكوراستفاده نمايند.