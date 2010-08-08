صدور مجوز 100 کمپ ترک اعتیاد/ معلولان برای دریافت بنزین مراجعه کنند

علی هاشم مطوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیت غیر قانونی کمپهای ترک اعتیاد غیر مجاز افزود: مهلت مراجعه مسئولان این کمپها برای دریافت مجوز فعالیت مدتی است به پایان رسیده و تا کنون حدود 100 کمپ ترک اعتیاد برای دریافت مجوز اقدام کرده اند که برای آنها مجوز صادر شده است.

به گفته وی، براساس هماهنگیهای به عمل آمده با نیروی انتظامی این ارگان به پلمپ مراکز و کمپهای ترک اعتیاد غیر قانونی اقدام کرده و تا کنون تعداد زیادی از آنها تعطیل شده اند.

سرپرست بهزیستی استان تهران در مورد سهمیه بنزین معلولان نیز گفت: اختصاص بنزین به معلولان براساس درصد و وضعیت معلولیت آنان انجام می شود و از زمان سهمیه بندی بنزین تا کنون معلولان نیز از این سهمیه بهره مند شده اند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان چندی پیش از عدم اختصاص سهمیه بنزین به معلولان خبر داده بود.

مطوریان افزود: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته سهمیه بنزین همچنین به برخی از معلولانی که خودرو ندارند نیز تعلق می گیرد.

وی از مدیران تشکلهای غیر دولتی درخواست کرد افراد معلولی که تا کنون موفق به دریافت سهمیه بنزین خود نشده اند به بهزیستی استان تهران معرفی کنند.