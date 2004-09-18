گروه " آريان " در پانزده كشور جهان كنسرت مي دهد

" محسن رجب پور" تهيه كننده گروه موسيقي پاپ آريان در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن اعلام اين خبر افزود: پس از اجراي برنامه هايمان در شهرهاي مختلف ايران، سفرهايمان به ديگر كشورها آغاز مي شود و اميدواريم تا پيش از پايان سال 83 بتوانيم كنسرت هايمان را به صورت كامل اجرا كنيم.



وي ادامه داد: در روزهاي 17،16 و 18 مهرماه در شهرستان كرمان كنسرت داريم. از 1 تا 15 مهرماه نيز در كاخ سعدآباد تهران، گلچيني از قطعات آلبوم هاي " آفتابگردان"، " آريان 2 " و " تا بي نهايت" را اجرا خواهيم كرد.



" رجب پور" در مورد برنامه هاي خارج از ايران گفت : شعار ما اين است كه بتوانيم صداي موسيقي امروز و راستين ايران را به گوش ايرانيان سراسر جهان برسانيم. وقتي در كشورهاي مختلف به اجراي قطعات مي پردازيم، خيلي ها باورشان نمي شود كه ما از ايران آمده ايم. تصوري كه راجع به ايران دارند، بسيار بسته و محدود است. وقتي ما با گروهي جوان به اجراي قطعات پاپ مي پردازيم، در واقع آنها را با فضاي امروز ايران شنا مي كنيم. اولين كنسرت ما براي اتحاديه دانشجويان ايراني مقيم شهر كيف اكراين خواهد بود كه در روزهاي 23 تا 25 مهرماه برگزار مي شود.سپس در لندن، دو شهر از كانادا، سوئد ، نروژ، اتريش، فرانسه و چند كشور ديگر اروپايي كنسرت مي دهيم. بهمن ماه درفستيوال زمستاني دوب شركت مي كنيم و در ماه اسفند در هلند و دانمارك برنامه خواهيم داشت. در حال حاضر برنامه هايمان تا پايان امسال بسته شده است.



