دکتر حسن بلخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: نقش آن میتواند بسیار گسترده باشد بهویژه اینکه ما در جهان فلسفه با این تئوری مواجهیم که فلسفه اسلامی با ابنرشد به پایان میرسد و این بیشتر در غرب مطرح شده است. بنابراین این همایش میتواند یک باب جدی باشد برای اینکه فلسفه قدرتمند اسلامی را بعد از ابنرشد در حوزه ایرانی-اسلامی به جهانیان بشناساند. بهویژه اندیشه بزرگانی مانند شیخ اشراق، مولانا و ملاصدرا و بعد اصحاب ملاصدرائیان کسانی که تا دوره معاصر در حوزه فکر او قرار دارند. این باور غلط یعنی بحث خاتمالفلاسفه بودن ابنرشد باید تصحیح شود، از این جهت برگزاری این همایش در توجه جهان فلسفه به ایران میتواند بسیار مؤثر باشد.
این عضو فرهنگستان هنر درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه میتواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود هم اظهارداشت: بطورقطع میتواند مؤثرباشد بهویژه اینکه ما بعد از اخوان الصفا در فرهنگ ایرانی - اسلامی و در جهان حکمت و فلسفه ایرانی به طرز گستردهای با ایجاد نسبت میان نظر و عمل مواجه هستیم حتی در مکتب بغداد که در آن دوران شکل گرفت مهمترین دغدغهاش همان نسبت میان نظر و عمل بود و در دورههای بعدی این مسئله تا حدودی کمرنگ شد.
این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: اما واقعیت قضیه این است که در جهان معاصر روی کاربرد عملی فلسفه در زندگی و حیات انسان دارد بحث میشود. در این منظومه طرح چنین بحثی میتواند بسیار مؤثر باشد بهویژه اینکه فلسفه را ازجهان تجریدی و از نظریه خاص خودش خارج میکند و به زندگی عملی بشر هم میکشاند.
بلخاری در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل میان فلسفهپژوهان ایرانی با فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: بسیار مؤثر است بهویژه اینکه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بنابر جایگاه خوبی که در سطح جهان و در میان اندیشمندان و فلاسفه جهان دارد میتواند فتح باب گستردگی این ارتباطهارا تسهیل کند. واقعیت امر این است که ما بدلیل برخی از قضایا چون در یک جزیرهای قرارداریم که احتمالاً دور افتاده است وجود چنین همایشی که با حضور گسترده فلاسفه و اندیشمندان جهان خواهد بود میتواند در ایجاد این دیالوگ و افزایش و گستردگی این جو بسیار مؤثر باشد.
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