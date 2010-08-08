دکتر حسن بلخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: نقش آن می‌تواند بسیار گسترده باشد به‌ویژه این‎که ما در جهان فلسفه با این تئوری مواجهیم که فلسفه اسلامی با ابن‌رشد به پایان می‎رسد و این بیشتر در غرب مطرح شده است. بنابراین این همایش می‌تواند یک باب جدی باشد برای این‎که فلسفه قدرتمند اسلامی را بعد از ابن‌رشد در حوزه ایرانی-اسلامی به جهانیان بشناساند. به‌ویژه اندیشه بزرگانی مانند شیخ اشراق، مولانا و ملاصدرا و بعد اصحاب ملاصدرائیان کسانی که تا دوره معاصر در حوزه فکر او قرار دارند. این باور غلط یعنی بحث خاتم‌الفلاسفه بودن ابن‌رشد باید تصحیح شود، از این جهت برگزاری این همایش در توجه جهان فلسفه به ایران می‎تواند بسیار مؤثر باشد.

این عضو فرهنگستان هنر درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و این‎که این موضوع تاچه اندازه می‌تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود هم اظهارداشت: بطورقطع می‎تواند مؤثرباشد به‌ویژه این‎که ما بعد از اخوان الصفا در فرهنگ ایرانی - اسلامی و در جهان حکمت و فلسفه ایرانی به طرز گسترده‎ای با ایجاد نسبت میان نظر و عمل مواجه هستیم حتی در مکتب بغداد که در آن دوران شکل گرفت مهمترین دغدغه‎اش همان نسبت میان نظر و عمل بود و در دوره‎های بعدی این مسئله تا حدودی کمرنگ شد.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: اما واقعیت قضیه این است که در جهان معاصر روی کاربرد عملی فلسفه در زندگی و حیات انسان دارد بحث می‎شود. در این منظومه طرح چنین بحثی می‎تواند بسیار مؤثر باشد به‌ویژه این‎که فلسفه را ازجهان تجریدی و از نظریه خاص خودش خارج می‎کند و به زندگی عملی بشر هم می‎کشاند.

بلخاری در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل میان فلسفه‎پژوهان ایرانی با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: بسیار مؤثر است به‌ویژه این‎که مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بنابر جایگاه خوبی که در سطح جهان و در میان اندیشمندان و فلاسفه جهان دارد می‎تواند فتح باب گستردگی این ارتباط‎هارا تسهیل کند. واقعیت امر این است که ما بدلیل برخی از قضایا چون در یک جزیره‎ای قرارداریم که احتمالاً دور افتاده است وجود چنین همایشی که با حضور گسترده فلاسفه و اندیشمندان جهان خواهد بود می‎تواند در ایجاد این دیالوگ و افزایش و گستردگی این جو بسیار مؤثر باشد.