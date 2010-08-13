۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

عبدالخالق زاده به مهر خبرداد:

بازگشایی پاکتهای مزایده 3 نیروگاه در نهم شهریورماه

مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق اعلام کرد پاکتهای مزایده سه نیروگاه در روز نهم شهریورماه امسال باز می‌شود.

سیدحسین عبدالخالق زاده در گفتگو با مهر گفت: مزایده سه نیروگاه مشهد، خوی و منتظر قائم اعلام شده و پاکات مزایده آن در روز نهم شهریورماه امسال باز می شود.

مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق افزود: انرژی برق تولیدی این سه نیروگاه در بازار برق خریداری می شود، این درحالی است که در سال گذشته، متوسط قیمت خرید برق این سه نیروگاه در بازار برق بین 196 تا 214 ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده است که این قیمتها با سوخت یارانه ای و خاص نیروگاه است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت سوخت، کمتر از 10 درصد قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت تولید برق این سه نیروگاه را تشکیل می دهد و اگر نرخ سود برای نیروگاهها افزایش یابد، مابه التفاوت آن محاسبه خواهد شد.

عبدالخالق زاده ابراز امیدواری کرد که عرضه اولین نیروگاه و نحوه استقبال خریداران به وزارت نیرو و سازمان خصوصی سازی برای عرضه نیروگاههای بعدی بازخورد مناسبی ارایه دهد.

کد مطلب 1129586

