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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۲۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری نشست خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال و ادامه رقابت تیراندازان برتر دنیا در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هفدهم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با هشتم اوت سال 2010 میلادی.

- سومین روز از تورنمنت بین‎المللی و چهارجانبه بسکتبال ترکیه امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* نیوزلند - ایران (ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه سینن)
* ترکیه - صربستان (ساعت ۲۲:۰۰ ورزشگاه اردم)

- تورنمنت چهارجانبه فوتبال اردن که با حضور تیم زیر 16 سال ایران برگزار می‌شود، امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* تونس - اردن
* ایران - عراق

- مسابقات چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد جام زیلکوفسکی امروز در شهر اسپالا لهستان برگزار می شود و اسماعیل‌پور، قاسمی و لشگری در اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم به مصاف رقبای خود می روند.

- پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان و بیش از دو هزار تیرانداز از 103 کشور در مونیخ آلمان پیگیری می‌شود.

- تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان امروز در دومین دیدار تدارکاتی اش در اردوی اسلواکی برابر تیم استرازا به میدان می‌رود.

- دهمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا امروز در هنگ کنگ به پایان می‌رسد.

- نشست خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 15 امروز در هتل آکادمی تهران برگزار می‌شود.

- مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان امروز در سالن عضدی تهران به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1129616

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