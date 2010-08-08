تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هفدهم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با هشتم اوت سال 2010 میلادی.
- سومین روز از تورنمنت بینالمللی و چهارجانبه بسکتبال ترکیه امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* نیوزلند - ایران (ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه سینن)
* ترکیه - صربستان (ساعت ۲۲:۰۰ ورزشگاه اردم)
- تورنمنت چهارجانبه فوتبال اردن که با حضور تیم زیر 16 سال ایران برگزار میشود، امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* تونس - اردن
* ایران - عراق
- مسابقات چهار وزن دوم رقابتهای کشتی آزاد جام زیلکوفسکی امروز در شهر اسپالا لهستان برگزار می شود و اسماعیلپور، قاسمی و لشگری در اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم به مصاف رقبای خود می روند.
- پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان و بیش از دو هزار تیرانداز از 103 کشور در مونیخ آلمان پیگیری میشود.
- تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان امروز در دومین دیدار تدارکاتی اش در اردوی اسلواکی برابر تیم استرازا به میدان میرود.
- دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا امروز در هنگ کنگ به پایان میرسد.
- نشست خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 15 امروز در هتل آکادمی تهران برگزار میشود.
- مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان امروز در سالن عضدی تهران به پایان میرسد.
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