محورهای همکاری های حوزه و آموزش و پرورش تدوین شد

مدیر طرح و برنامه دبیرخانه ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این عناوین 22 گانه تدوین شده و با امضای مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول دبیرخانه ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش برای تصویب نهایی به شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی حوزه ارسال شده است.

دکتر حجت الله ابراهیمیان افزود: تدوین طرح تفصیلی این طرح نیز در دبیرخانه ستاد همکاری های آموزش و پرورش در حال تدوین است، برخی از این عناوین مانند ایجاد نظام آموزشی پاره وقت حوزوی برای فرهنگیان از برنامه های جدید بوده و برخی از برنامه ها نیز برنامه های دارای سابقه اجرایی است که قرار است با ساختاری جدید در مدارس علمیه اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه ها، در بخش اشاعه و پشیبانی فرهنگ سازی و اشاعه تفکر و تبین ضرورت همکاری ها و پشتیبانی مادی و معنوی جهت اجرا و تقویب طرحها تدوین شده است، در موضوع تبلیغ و پرورشی نیز اعزام مبلغ به مدارس، مشاوره های مذهبی و تربیتی، تدوین رابطین تبلیغ، تامین روحانی مربی، تامین و استقرار روحانی مدارس و برگزاری نشست های علمی و دیدار با نخبگان حوزه به عنوان برنامه های دفتر تعیین شده است.

در بخش آموزش و نیروی انسانی نیز برگزاری کارگاه های تخصصی، برگزاری دوره های کوتاه مدت دانش افزایی، راه اندازی حوزه های علمیه فرهنگیان و دانش آموزی، مشارکت در مدیریت مراکز تربیت معلم و تحصیل فرهنگیان در مراکز آموزش عالی حوزوی تدوین شده است.

در بخش پژوهش و تولید محتوای این برنامه ، مشارکت در تالیف کتاب های درسی، آموزشی و کمک آموزشی، مشارکت در طرح های پژوهشی کلان و راهبردی، مشارکت در طرح های پژوهشی خرد و کاربردی و مشارکت در طرح های فناوری آموزشی و در آخرین بخش نیز ارتقا و توسعه مدارس وابسته به حوزه های علمیه مورد نظر بوده است.