  1. هنر
  2. سایر
۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۵۸

فرزاد موتمن " ياد آوري " را نقد مي كند

آخرين جلسه " يك فيلم " يك فيلمنامه " در تابستان ، ساعت 18 فردا 29 شهريور در بنياد آفرينش هاي هنري نياوران برپا مي شود.

 به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از بنياد آفرينش هاي هنري نياوران ، در اين روز فيلم " ياد آوري " با فيلمنامه نويسي و كارگرداني " كريستوفونولان" محصول سال 2002 آمريكا اكران مي شود.

 فرزاد موتمن كارگردان شب هاي روشن و باج خور ، فيلمنامه اين اثر را كه نامزد اسكاردر فيلمنامه غير اقتباسي وتدوين و نيز دارنده جايزه بهترين فيلمنامه سال موسسه فيلم آمريكا و گلدن گلوب مي باشد را نقد مي كند.

در اين فيلم ، گاي پيرس ، كري آن ماس ، جوپانتوليانو و ... ايفاي نقش مي كنند.

برنامه يك فيلم يك فيلمنامه ، آخرين يكشنبه هر ماه ، با همكاري واحد سينماي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران و ماهنامه فيلم نگار برپا مي شود.

کد مطلب 112966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها