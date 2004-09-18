فرزاد موتمن " ياد آوري " را نقد مي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از بنياد آفرينش هاي هنري نياوران ، در اين روز فيلم " ياد آوري " با فيلمنامه نويسي و كارگرداني " كريستوفونولان" محصول سال 2002 آمريكا اكران مي شود.
فرزاد موتمن كارگردان شب هاي روشن و باج خور ، فيلمنامه اين اثر را كه نامزد اسكاردر فيلمنامه غير اقتباسي وتدوين و نيز دارنده جايزه بهترين فيلمنامه سال موسسه فيلم آمريكا و گلدن گلوب مي باشد را نقد مي كند.
در اين فيلم ، گاي پيرس ، كري آن ماس ، جوپانتوليانو و ... ايفاي نقش مي كنند.
برنامه يك فيلم يك فيلمنامه ، آخرين يكشنبه هر ماه ، با همكاري واحد سينماي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران و ماهنامه فيلم نگار برپا مي شود.
نظر شما