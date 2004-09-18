طرح توسعه ايستگاه راه آهن تهران در دست مطالعه است

به گزارش خبرگزاري مهر ، برقراري ارتباط منطقي ايستگاه راه آهن با شبكه هاي حمل و نقل درون شهري ، بزرگ راهها و پايانه هاي مسافري ، شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف و توجه به طرح جامع و تفصيلي تهران از جمله اهداف طرح جامع و راهبردي ايستگاه مسافري تهران است.

اين طرح مطالعاتي از سوي دو شركت داخلي و خارجي در مدت 20 ماه انجام مي شود.

مهندس سعيدنيا استاد دانشگاه ومشاور مطالعه طرح جامع و راهبردي ايستگاه تهران گفت: اهميت راه آهن از نظر شهري ومدني بايد مورد توجه قرار گيرد و امروزه ايستگاههاي راه آهن به عنوان عنصر مهم شهري به شمار مي آيند.

وي تصريح كرد: براساس ايده هاي نوين شهرسازي، ايستگاههاي راه آهن در مراكز شهرها ساخته شده و بايد به راه آهن شهري ، مراكز جمعيتي و تجاري متصل شوند.

وي با ارايه گزارشي از مطالعات مقدماتي صورت گرفته در مورد ايستگاه تهران و بازديد انجام شده از ايستگاههاي چند كشور اروپايي گفت: راه آهن داراي نقش اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني است و در كشورهاي پيشرفته با عبور خطوط آن از داخل شهرها كشورهاي مختلف را به هم متصل مي كند.

وي با بيان اين كه ايستگاههاي راه آهن و فضاي پيراموني آن در اروپا از با ارزش ترين مكانهاي شهري ، تجاري ، فرهنگي و رفاهي است ، اظهار داشت : فناوري راه آهن موجب رشد و ترقي تمدن صنعتي اينگونه كشورها مي شود از اين رو ايستگاهها مورد توجه شهر سازان ، اقتصاد دانان ، جامعه شناسان و شهرداريها است.

اين استاد دانشگاه افزود: توسعه راه آهن اگر به طور اصولي انجام شود نهادهاي ديگر نيز به اهميت آن پي خواهند برد.

سعيد نيا افزود: طرح مطالعاتي توسعه ايستگاه تهران يك برنامه بلند مدت است كه در درون خود طرحهاي متفاوتي را شامل مي شود.

وي گفت: در اين طرح شناسايي ارزش شهري و موقعيتي ايستگاه ، خطوط اتصال ، بهره برداري صحيح از ميدان جديد راه آهن ، ارتباط با مترو وايمن سازي خطوط مورد بررسي قرار خواهد گرفت.