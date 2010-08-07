  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۳۱

چهار بازیکن ایران در جمع بهترین های والیبال کاپ آسیا قرار گرفتند

چهار بازیکن ایران در جمع بهترین های والیبال کاپ آسیا قرار گرفتند

ارومیه - خبرگزاری مهر: چهار ملی پوش تیم ملی والیبال کشورمان در جمع برترین های دومین دوره رقابتهای کاپ آسیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابتهای والیبال کاپ آسیا عصر امروز شنبه با قهرمانی تیم ملی والیبال کشورمان به پایان رسید. در پایان این رقابتها از سوی مسئولان برگزار کننده، بازیکنان برتر در پست های مختلف معرفی شدند.

در بین برترین ها چهار ملی پوش ایران حضور داشتند که کاپ ویژه عناوین خود را در مراسم اختتامیه دریافت کردند. اسامی برترین ها به شرح زیر است:
* باارزش ترین بازیکن: فرهاد نظری افشار از ایران
* بهترین اسپکر: چوی چیانگ چوی از چین
* بهترین مدافع: علیرضا نادی از ایران
* بهترین سرویس زن: وانگ مینگ چی ون از چین تایپه
* بهترین پاسور: سعید معروف از ایران
* امتیازآورترین بازیکن: سان جای کومار از هند
* بهترین لیبرو: عبدالرضا علیزاده از ایران

دومین دوره رقابتهای والیبال کاپ آسیا عصر امروز شنبه با پیروزی 3 بر صفر تیم ملی والیبال ایران برابر چین و قهرمانی ملی پوشان کشورمان در سالن الغدیر ارومیه به پایان رسید.

