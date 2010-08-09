والدین به مشکلات بلوغ زودرس نوجوانان توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، حجت الاسلام حسین دهنوی شامگاه یکشنبه در سلسله همایش های قرآن و خانواده با موضوع آشنایی با شیوه های نوین تربیت دینی کودکان و نوجوانان که در سالن اجتماعات حضرت ولی عصر فرهنگسرای ولا در شهرستان ری برگزار شد،‌ در ابتدای جلسه به بیان وی‍‍ژگی‌های دوران نوجوانی پرداخت و گفت: دوره نوجوانی به دوره حساسیت و التهاب، طوفان و فشار، انقلاب و سرکشی یا زایش دوباره انسان معروف است.

وی اظهار داشت: تا زمانی که فرزند کودک است نیازهای بسیار محدودی دارد که والدین به آنها پاسخ می دهند و کودک به خاطر عدم رشد سلولهای مغزی قدرت درک مشکلات را ندارد.

این کارشناس دینی دوره نوجوانی را بین سنین 18-12 سال دانست و افزود: فرد با ورود به دوره راهنمایی و خروج از دوره دبیرستان، دوره نوجوانی را تجربه می کند.

وی با تاکید براینکه در دوران نوجوانی نیازمندیهای کودک تغییر پیدا می کند که در واقع همه زمینه ساز التهابات دوره نوجوانی است، تصریح کرد: زمانی که فرد به دوره نوجوانی جهش می کند نیازمندی‌های وی زیاد شده بدون اینکه همه آنها از جانب والدین اجابت شود، استقلال طلب می شود به طوری که می خواهد روی پای خود ایستاده و به تنهایی مشکلاتش را حل کند.

دهنوی تغییر جسم، شناخت و عواطف را از ویژگی‌های دوره نوجوانی خواند و گفت: این سه تغییر به فعل و انفعالات متعدد و متنوعی در دوران نوجوانی منجر می شود که می تواند در روح شخص اثرات منفی گذاشته و ممکن است او را در کوتاه مدت دچار افسردگی کند.

وی با اشاره به فرارسیدن بلوغ جنسی در نوجوانان اظهار داشت: فرزندان پسر به طور معمول بین 16-14 سال و دختران نیز به طور طبیعی بین 14-12 سال به بلوغ جنسی می رسند.

والدین به بلوغ زودرس نوجوانان توجه کنند

وی خطاب به والدین تاکید کرد: اگر فرزندانشان دچار بلوغ زودرس شدند یعنی دو سال قبل از سنی که گفته شد باید حتماً با مراجعه به یک متخصص غدد از بروز مشکلات روحی، روانی و جسمی که از آن جمله می توان به کوتاهی قد در دختران اشاره کرد، جلوگیری شود.

وی در ادامه با توجه به حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) که خطاب به مسلمین می فرمایند " به نوجوان خود نیکی کنید زیرا آنها رقیق القلب هستند" به نحوه رفتار با نوجوانان پرداخت و افزود: در انجام وظایف دینی آنها را آرام آرام دو سال قبل از سن تکلیف به عبادت تمرین دهیم.

این کارشناس دینی تصریح کرد: کودکان را با اجبار و اصرار وادار به انجام واجبات نکرده و دنیایشان را در مقابل دینشان قرار ندهیم بلکه با استفاده از شیوه تداعی معانی که همراه کردن یک آموزه دینی با یک خاطره خوب است آنها را در انجام واجبات دینی ترغیب و تشویق کنیم.

دهنوی در خاتمه با بیان اینکه والدین باید خود الگویی مناسب برای فرزندانشان باشند، اظهار داشت: پدر و مادر در برخورد با نوجوانان خود با محبت، مهربانی و صعه صدر به خواسته های منطقی فرزندشان توجه کنند.