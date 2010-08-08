حسین خانی صاحب گردن آویز نقره شد/ مصدومیت یزدانی جدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خانی که امروز لهستان، ازبکستان و قزاقستان را شکست داده بود در دیدار فینال مقابل اینو کنتف از قرقیزستان را در دو تایم با نتایج 3 بر صفر و 2 بر صفر شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

رضا یزدانی نماینده وزن 96 کیلوگرم کشورمان نیز با دو پیروزی مقابل کشتی گیران فرانسه و لتونی در دیدارسوم مقابل دولت شابانبای از قزاقستان به دلیل مصدومیت به مبارزه خود ادامه نداد و پنجم شد.

از پای چپ یزدانی عکسبرداری شده است که خوشبختانه علائم مصدومیت حادی دیده نشده است ولی گفته می شود برای تشخیص بهتر نیاز به ام آر آی دارد تا در مورد وضعیت وی اعلام نظر کرد. تیم ایران در وزن 55 کیلوگرم نماینده ای نداشت.

بر این اساس مسعود اسماعیل پور، علیرضا قاسمی و احسان لشکری کشتی گیران اوزان 60، 74 و 84 کیلوگرم کشورمان از صبح امروز یکشنبه به وقت لهستان به مصاف حریفان خود می روند. ایران در وزن 120 کیلوگرم نیز نماینده ای ندارد.